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台86線遭倒垃圾 環境、治安死角

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南台86線仁德上崙到十三甲沿線約200公尺，遭偷倒大量廢棄物。圖／台南市議員鄭佳欣提供
台南台86線仁德上崙到十三甲沿線約200公尺，遭偷倒大量廢棄物。圖／台南市議員鄭佳欣提供

台南列管大型非法棄置廢棄物多達157場，東西向台86線是通往高鐵及沙崙綠能科學園區的重要道路，有議員昨質詢指出，仁德段沿線邊坡、橋下空間等處，近來遭人丟棄大量垃圾，長達200多公尺、數量幾十公噸，要盡速清除且應增加稽查及加裝監視器，避免治安死角。環保局表示，已要求主管單位清理，也協同警方嚴查。

環保局說明，台86東向沿線及橋下空間遭棄置廢棄物案，上月22日已派員勘查，是由高公局南區養護工程分局負責管理和維護，也已向警方報案並調閱路口監視器畫面，為防止再次發生非法丟廢棄物，除要求高公局善盡路容管理責任並設置監視器外，相關設備設置完成前，環保局先在重點路口設置臨時移動式監視器。

市議員鄭佳欣質詢說，先前龍崎區也被人偷倒大批垃圾，最近台86線東向沿線又發現遭亂廢棄垃圾，多處都被倒大量垃圾，行徑非常誇張。

鄭佳欣也說，更嚴重的是附近都沒有監視器，不只是環境問題，恐也有治安問題，環保局要嚴辦及提出解決方案，加強掌控防範不要再發生偷倒。

環保局長許仁澤說，針對台86線下的偷倒行為，已和警察局溝通，加強偏僻地區的監視器，也會承租第四台線路加強監管，杜絕死角。

警察局長廖宗山表示，已指示轄區警力加強巡邏，並爭取增設監視器、路燈照明，避免成為環境和治安的死角。

許仁澤也表示，目前列管的大型非法棄置有157場，一經查獲就撤照，但因不少是跨縣市偷倒，有試辦電子圍籬用科技執法取締，只是範圍不大，不肖業者會刻意繞到山區躲避訊號；環保局對沒有裝監視器的環境死角會加強稽查，也要求警察局申請治安監視器裝路段兩頭路口處，並在該路段重點加強巡邏。

廢棄物 環保局長 監視器

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