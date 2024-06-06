台南國際龍舟錦標賽開幕 黃偉哲邀蘇姿丰、黃仁勳賞龍舟

2024台南市國際龍舟錦標賽今晚起一連5天將在台南運河登場，市長黃偉哲晚間6點依古禮主持祭江儀式、7點正式開幕，並由「即將成真」火舞團帶來精彩的火舞演出，祈求國泰民安，同時與台南龍舟「水龍」共舞，營造水火同源護台南意象，為今年國際龍舟錦標賽揭開序幕。

黃偉哲表示，今年龍舟錦標賽共有97隊參賽隊伍，選手多達2212人，顯見大眾對傳統龍舟競技的投入與喜愛；端午龍舟賽之後緊接著還有文博會、台灣設計展及棒球歷史展等大型展覽陸續登場，台南不僅是文化之都、美食之都，也是宗教之都，歡迎大家一起來台南。

黃偉哲提到，今年適逢台南400，台南運河安億橋至承天橋下舉辦國際龍舟賽事，除具有文化傳承的意義外，明天超微董事長蘇姿丰將出席南方半導體論壇，也歡迎蘇姿丰、黃仁勳來到台南，欣賞龍舟賽盛大的民俗活動。

體育局表示，台南龍舟賽不僅是全台歷史最悠久的龍舟賽事，更堅持使用木船競賽，賽前則依古禮舉行祭江儀式敬告天地神明，祈求賽事圓滿順利；開幕演出的「即將成真火舞團」更將運河上的龍舟，轉化成華麗的火龍，與龍舟水龍在運河上共舞。