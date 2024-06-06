台南永康這大路口增設測速桿、科技執法 預計年底上路

台南永康中正北路、王行路口因屬2大工業區出入口，每天上下班汽、機車車流量大，今年初因嚴重車禍事故頻傳，相關單位經會勘後，近期在該路口增設2支固定測速照相桿及1處科技執法，預計年底前實施。另外，因應端午連假將屆，永康警分局明起針對交流道等12處重要路口實施交通疏導，提醒用路人應配合交管人員指引，避免交通壅塞。

近期有民眾行經永康中正北路、王行路口時，發現該路口增設固定測速照相桿後，拍下po在臉書社團引起討論；據了解，該路段今年4月曾發生2起嚴重死亡車禍，經多位地方民代邀集相關單位會勘，除爭取開闢右轉車道外，警方也在中正北路南、北雙向設置固定測速照相桿，並針對王行路增設科技執法設備，實施限速70、未依車道行駛、闖紅燈取締等，彷彿一網打盡，預計今年底上路，警方表示，上路前會依規定公告，正辦理驗收程序。

此外，今年端午節連續假期為期3天，永康警分局預計7日起規畫勤務，針對永康、大灣2處交流道，以及台1線與台20線等12處重要交通要道，實施交通疏導，同時明起連續4天執行夜間取締酒駕專案，維護民眾連假外出交通安全。