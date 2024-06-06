南科效應 台南捷運深綠線加快推動、善化火車站爭取獨立擴建

六都僅台南至今尚無捷運，談了30多年仍在紙上作業，議員關切深綠線從南科到歸仁沙崙高鐵台南站，可帶動科技雙引擎，要求加速辦理，同時加速善化火車站擴建，讓善化的聯外交通更健全，並紓緩南科園區上下班尖鋒時段交通壅塞問題。

台南市副議長林志展書面質詢指出，台南是國際觀光城市，加上南科園區等磁吸效應，觀光及外來就業人口大幅成長，但大眾運輸建設緩不濟急，尤其台南捷運建設談了30多年，仍在紙上作業階段，市民譏諷捷運一直在畫大餅。

林志展說，台南捷運深綠線於2022年啟動可行性研究，經過善化、新市、新化與歸仁4個行政區，2023年12月14日在善化區公所向地方民眾說明可行性研究期末成果，未來深綠線若完成，從南科到歸仁沙崙高鐵台南站，路程將可從現在的1小時左右大幅減少約一半。

交通局指出，台南捷運深綠線已完成可行性研究期末報告初稿，交通局刻正進行可研期末成果檢核確認，後續將辦理地方說明會蒐集沿線民眾意見並爭取議會支持，以利儘速提報中央審議。

林志展也關切善化火車站擴建進度，目前僅有單一出入口，但就運量成長而言，至2023年為止，善化成長27.04%，為應付日漸成長的人流，同時帶動地方發展，有開設後站必要性，於2021年成功爭取改建計畫納入前瞻預算的附案，約5億經費可以先行，不需配合永康新市鐵路改善工程，如今善化人流成長逼近3成，希望改建計畫可以先行。

交通局表示，善化站改建經費5億，原依台鐵公司營運要求，列於「台南鐵路立體化延伸至永康計畫」可行性研究報告內，後配合中央審議意見，已將善化車站改建經費移出永康計畫外，並於2024年4月11日再提送永康可行性研究修正報告書給交通部續審。