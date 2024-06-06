太囂張！台86快速道路沿線數百公尺 被偷倒大量廢棄物

台南市台86線東向線是通往高鐵及沙崙綠能科學園區的重要道路，議員今天在總質詢指在仁德上崙到13甲沿線及橋下空間、側車道農路邊坡，遭不肖人士亂丟大量廢棄垃圾，路段長約200多公尺、數量幾十噸，因當地長期沒有監視器形成治安死角 ，除要求盡速清除外，也要求增加稽查及加裝監視器；環保局表示，已前往會勘，要求主管機關公路總局清理及加強管理，並也協同警方以車追人嚴查不法。

市議員鄭佳欣表示，先前龍崎區也被人偷倒大批垃圾，最近台86線東向線沿線又發現遭亂廢棄垃圾，多處都被倒大量垃圾，行逕非常誇張，更嚴重的是附近都沒有監視器，不只是環境問題，恐也有治安問題，環保局要嚴辦及提出解決方案，加強掌控防範不要再發生偷倒。

環保局長許仁澤說，目前列管的大型非法棄置有157件，雖查獲就撤照，但不少是跨縣市偷倒，目前雖有試辦電子圍籬用科技執法取締，但範圍不大，不肖業者會故意繞到山區等躲避訊號，對於沒有裝監視器的環境死角會加強稽查，也要求警察局申請治安監視器裝路段兩頭路口處，並在該路段重點加強巡邏。

許仁澤說，針對台86線下的偷倒行為，已和警察局溝通，加強偏僻地區監視器，也會承租第四台線路加強監視器，杜絕死角；警察局長廖宗山說，已指示轄區警力加強巡邏，並爭取增設監視器及路燈照明，避免成為環境和治安死角。

環保局表示，台86東向沿線及橋下空間遭棄置廢棄物案，上月22日已派員勘查，是由高公局南區養護工程分局負責管理和維護，除承諾盡速清除完畢，也已向警方報案並調閱路口監視器畫面，未來如有查獲棄置行為人者，將依法處罰並追究清理責任，也將於非法棄置跨局處小組進行滾動式檢討。