推遲30年斗六鐵路高架化 關卡終獲突破張嘉郡會勘說明

推動長達30年的雲林縣斗六鐵路高架化，因規畫案的鐵道曲率半徑、效益評估、臨時平交道3個關卡難獲突破，一卡就再延宕5年，立委張嘉郡最近居間邀雲林縣府與中央協商後，曲率半徑維持730公尺減少拆屋獲中央以特案認可；大學、明德兩座陸橋拆除改設臨時平交道，逐一獲得解套，縣府將以最快速度將相關規畫呈報中央，讓高架計畫向前邁出一大步。

為化解斗六高架化面臨的難題，立委張嘉郡最近多次邀請縣府和交通部鐵道局協商，除討論整體高架化所帶來的成本效益，對於鐵道曲道半徑須依規定設置1000公尺在地方可能被迫增加拆上百棟民宅所造成的爭議，也一併進行研討，這兩項瓶頸陸續獲得解套，對於高架化沿線的3座陸橋如何拆除重新規畫，中央地方日前也達成共識。

張嘉郡今天邀集交通部鐵道局長楊正君、台鐵公司總經理馮輝昇、雲林縣長張麗善、雲林縣跨黨派議員及斗六市長林聖爵等相關單位到現場會勘，以加速通過可行性評估，吸引不少民眾和民代到場關切。張嘉郡表示，貫穿斗六市區的鐵路共9處平交道、3處陸橋及2處地下道，長年來限制市區發展，也帶來不少危險，尤其斗六是雲林的行政中心，高架化勢在必行。

張嘉郡強調，3大關卡延宕多年，使計畫牛步化遲遲無法向前推進，高架化宛若空中樓閣，看得到卻摸不著，其中曲率半徑地方從原本698公尺提升為730公尺，但仍與規定的1000公尺有所差，也是一直難獲突破的點，幸經中央和地方多次協商，終能取得共識維持原案的730公尺。

縣長張麗善說，曲率1000公尺須增拆上百棟民宅，爭議最大，如今能有所突破，為地方幸事，整體計畫經費也從160多億元增至220億元，地方配合款高達30餘億元，盡管負擔增加，只要地方發展，縣府樂於配合，將來縣府也將提案在縣府附近增設「府前站」，讓斗六朝雙都心發展。