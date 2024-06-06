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斗六鐵路高架化工程推進 解決臨時平交道等3關卡

中央社／ 雲林縣6日電

為推動雲林斗六鐵路高架化進度，國民黨立委張嘉郡今天邀集相關單位會勘，陸續解決彎道曲率半徑改善方案、效益評估，今再拍板臨時平交道過渡調整方案。

張嘉郡邀集交通部鐵道局長楊正君、台鐵公司總經理馮輝昇、雲林縣長張麗善等相關單位到現場會勘，希望加速通過斗六鐵路高架化的可行性評估。雲林縣交通工務局長汪令堯說明斗六鐵路高架化必要性和進度。

汪令堯表示，貫穿市區的鐵路建設有9處平交道、3處陸橋以及2處地下道，長年來對斗六造成很多限制與面臨發展瓶頸，也對用路人通行造成不便與危險，根據統計從民國99年至113年發生12件事故，造成6死2傷。

張嘉郡說，交通部、台鐵與雲林縣政府今天達成共識，將現有的明德與大學陸橋拆除改設臨時平交道，內環路橋採局部抬高，維持讓小型車可通行，避免用路人因交通黑暗期而繞路。

張嘉郡表示，共識方案也同時針對斗六車站的站體進行微調優化，挑高大廳的高度不僅減少乘客旅客的壓迫感，也提高商家業者進駐的意願，創造更多的經濟活動與商業價值。

楊正君指出，雲林縣府和台鐵公司積極處理彎道曲率半徑、效益評估和臨時平交道等議題，雙方達成共識，期望雲林縣府儘快將可行性研究報告送到交通部。

張嘉郡 斗六 鐵路高架化 雲林

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