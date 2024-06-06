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台塑放流魚苗突破8百萬尾 雲林高經濟魚類捕獲量大增
氣候變遷、沿洋捕撈衝擊下，台灣海洋資源衰退，台塑企業配合農業部推動減少捕撈增殖漁資源，今天和雲林區漁會共同舉行魚苗放流，總共放流量高達44萬餘尾午仔、黃臘鲹、黑鯛等高經濟魚種，今年特別增加試放遠海梭子蟹（花蟹），雲林區漁會表示，據漁民出海作業發現放流魚種的漁獲量比以前增加，顯示出放流成果。
吃魚品項有「一午、二鯧、三鮸、四馬加」俗語，俗稱午仔魚的「四絲馬鮁魚」排行第一，是營養價值高的高經濟魚類，雲林區漁會總幹事林傳育今天強調，漁民出海作業，發現雲林海域近年午仔魚等高經濟魚類的漁獲量有明顯增加，和長年來魚苗放流有關。
台塑企業在雲林連續推動魚苗放流，今年邁入第17年，總放流量突破800萬尾，今天由雲林區漁會理事長王溪岸、總幹事林傳育和台塑總管理處麥寮管理部副總經理蔡建樑等人主持放流儀式後，一輛輛魚苗車駛進萡子寮港實施放流，合計共達44萬餘尾。
蔡建樑指出，為補充日益枯竭的海洋資源，台塑企業和雲林區漁會合作，每年實施魚苗放流，今年邁入第17年，到今年累計放流苗數突破800萬尾，魚苗選擇適合雲林海域生長的高經濟魚類四絲馬鮁（午仔魚）、紅衫和黑鯛等，其中以午仔魚數量最多，放流魚苗也選擇大於5公分的體型，以提高存活率，今年更額外增加試放1千隻花蟹，觀察其成果後未來再酌情增加，以富海洋生態與資源。
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