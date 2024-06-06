台南偏鄉警所埋伏抓違規惹民怨 市議員1個月10多人投訴

台南市龍崎區連日有民眾投訴，歸仁分局員警最近常躲在暗處，等民眾騎機車經過、突然現身酒測或取締未戴安全帽」，民眾質疑警方「為了拚績效」、「不教而殺」非常不該。市議員陳皇宇說，他個人過去1個月就接到10多個不同的龍崎人投訴，罵聲四起、顯然民怨相當嚴重。

「怎麼不抓飆車的死囝仔了？專找我們老人家麻煩！」龍崎土崎里居民怒批警方。里民說，通緝犯飆車族不好抓、就來抓老人家，他爸爸年紀大走路膝蓋會痛，想說只是騎一下到鄰居家聊天、就沒帶安全帽，結果就在巷口被抓。王姓男子說「他爸爸因為騎得很慢、反而被攔下來酒測，太離譜了」。里長林宏忠表示，前陣子真的太頻繁，他反映以後這幾天「有比較少了」。

員警透露，取締酒駕酒測值達0.25mg/l即達公共危險移送要件，機車移送一件一人嘉獎一次，汽車一件一人嘉獎二次。若是在巡邏勤務中查獲另外給綫上查獲刑案嘉獎一次，「的確遠比抓通緝犯容易」。

他說，雖然取締酒駕「有些長官鼓勵這樣做，拿嘉獎確實比較容易」，像他們分局長「每周開會列出績效統計表、檢討取締酒駕績效」、但並非所有的主管、基層員警都會這樣，管區如果沒有事先宣導，很容易引發民怨。

台南市警察局表示，目前沒有取締酒駕專案勤務，警局也沒有額外績效評比、獎懲，壓力。可能是個別分局有檢討執行情形、引發部分基層壓力。若行車沒有明顯異常、違規，員警不可「隨機酒測」。

律師黃朝貴表示，警方規畫性取締酒駕都要有明顯告示，一般巡邏員警，除非有確認駕駛人違反交通規則，或有蛇行等明顯酒駕嫌疑，才可以以攔下酒測，否則即使酒測值超標、公共危險移送，到了法院也很可能會因為程序不合法而被法官打槍。另外沒帶安全帽，理當先勸導，但目前沒帶安全帽並沒有列入警察可先勸導項目，直接開單並無爭議。

陳皇宇說，管區員警這種做法只會讓大家敬而遠之，基層人民保母應該和在地父老打成一片，才能在發生緊急或重大事故時得到地方權力配合。

凡事「公事公辦、這麼積極」，就算猛抓酒駕、沒帶安全帽合法、合理，卻不合情，對地方治安也不會有什麼正面幫助。

他建議因地制宜：如果真的要改變多年來的做法，要先加強宣導，找里長、區長溝通，鄉下地方要多放送、多溝通，而不是我是大人最大、新官上任三把火。鄉下人不太懂得自己應有的權益，員警較少遇到「刁民」，也應該多一點體諒。