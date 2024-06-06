議員踢爆光電案場埋廢棄物 南市環保局開挖無不法

台南沿海種電頻生爭議，連案場設置都傳問題，日前國民黨籍市議員林燕祝質詢時指出，光電業者「力暘光電」的案場開發時，回填地基時涉及非法掩埋營業廢棄物，要求市府徹查，南市環保局與經發局、政風處前往實勘開挖，檢測後並未發現任何廢棄物，對此力暘光電發聲明澄清，表示「絕無任何違法填土及掩埋廢棄物」，希望社會各界回歸政策面理性探討、勿輕信謠言。

市議員林燕祝上月24日質詢時提到，力暘光電旗下占地約20公頃的天英、天柱等2個案場，除了未依規定提送興辦事業計畫外，且沒有申請填土下方還掩埋營業廢棄物，假借光電名義掩埋廢棄物營利，她絕對不容許這類事情發生，要求市府調查，並在檢察官指揮下進行開挖。

南市府環保局彙整相關檢舉資料，上月29日會同經發局、政風人員前往七股區「天柱05」及「天英42」2處案場實地會勘，兩地各開挖3點，其中在天英42的第2挖點表土發現些許磚塊，但並非廢棄物，另外5個點同樣查無異狀；環保局長許仁澤說，2處案場沒有任何廢棄物，清查結果合格。

許仁澤表示，台南市共有680多家光電案場，去年稽查10多家，今年會排程盤查其他案場，若發現回填卻沒有申請情形，就會全面開挖，並釐清是否符合興辦事業計畫，一旦確認違法，即要求業者恢復原狀，並依相關法令開罰。

力暘集團聲明表示，因應市議員林燕祝檢舉一事，即派與市府相關單位會勘，配合實地鑽探等作業，同步提供施工前的基地照片與歷史資料，作為佐證說明，調查結果證實並無不法，「本公司施工過程一切遵守政府法規，絕無任何違法填土及掩埋廢棄物等情事。」