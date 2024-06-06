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端午連假、台南市國際龍舟錦標賽登場 交通管制出爐

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市國際龍舟錦標賽6日至10日在台南運河安億橋至承天橋舉行，四周交通管制。圖／交通局提供
台南市國際龍舟錦標賽6日至10日在台南運河安億橋至承天橋舉行，四周交通管制。圖／交通局提供

端午連假6月8日至6月10日自本周五開始，2024台南市國際龍舟錦標賽也於6日至10日在台南運河安億橋至承天橋舉行，安平區慶平路(健康三街-安億路)將進行交通管制，交通局請民眾提早改道安平路或永華路，行經活動會場周邊請減速慢行。

交通局說，安平區6月8日「台南䲜(ya)贔(bi)產業文化」活動，將封閉大平路路段；中西區海安路二段(民生路至中正路)中央軸帶有「2024虎翔市集x粽夏饗宴美食市集」，提醒民眾可預先規劃改道路線，避免行經可能的交通壅塞路段。

交通局長王銘德表示，連假出遊籲請返鄉遊子與觀光客注意相關國道、快速道路與觀光景點周邊道路的疏導措施，連假期間交通局將隨時待命，除人員線上輪值外，針對本市其他重要路段，交通局也將於大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略。

王銘德提醒，民眾可先查詢活動路段及相關交通管制措施，預先規劃路線避開可能壅塞路段，經過活動路段請慢行、注意行車安全，想要參與活動的民眾則建議多使用大眾運輸系統，搭配轉乘YouBike，減少車位尋找的不便，而自行開車、騎車前來的民眾，請尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路也將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。

台南市長黃偉哲籲請市民朋友返鄉出遊前可先做好行程規劃，已責成交通局等相關單位持續監控易壅塞路段、即時發布改道訊息及調整塞車道路號誌，請用路人配合警方疏導，避開可能擁擠路段，節省旅行時間。

台南市國際龍舟錦標賽6日至10日在台南運河安億橋至承天橋舉行，周邊停車場資訊。圖／交通局提供
台南市國際龍舟錦標賽6日至10日在台南運河安億橋至承天橋舉行，周邊停車場資訊。圖／交通局提供

交通管制 台南 端午節 觀光景點 連假

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