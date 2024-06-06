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台南虎翔市集x粽夏饗宴美食市集 明起連3天交通管制出爐

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
在海安與民權路口、海安與中正路口、中正路與友愛街口設有「交通管制請盡早改道」的交通管制告示牌面，提醒用路人活動期間提前改道及規畫行程。圖／讀者提供
在海安與民權路口、海安與中正路口、中正路與友愛街口設有「交通管制請盡早改道」的交通管制告示牌面，提醒用路人活動期間提前改道及規畫行程。圖／讀者提供

台南海安觀光商圈發展協會6月7日至9日在中西區海安路(民生路至中正路)中央軸帶舉辦「2024虎翔市集x粽夏饗宴美食市集」，交通管制情形如下：

市警二分局指出，該市集申請時段自6月7日0時起至9日24時止，使用路段為本市中西區海安路(民生路至中正路)中央軸帶。雖活動僅申請中央軸帶，對於道路行駛與用路人行走方向影響較小，惟可能吸引人潮前往市集，在海安與民權路口、海安與中正路口、中正路與友愛街口設有「交通管制請盡早改道」的交通管制告示牌面，提醒用路人活動期間提前改道及規畫行程，避免因車流較多耽誤行程。

二分局表示，參加的民眾可搭乘台南市公車前往參加，如自行開車前往的民眾，可參考周邊停車場資訊：汽車停車空間規畫在海安路地下停車場、中正停車場、俥亭康樂街停車場、台南康樂友愛站停車場等；機車停車空間規畫在中正路(西門路至海安路)路邊停車位。

二分局提醒，用路人注意相關行車資訊，同時依交通疏導人員指揮行車及注意交通安全，並請參加遊客可以善用台南好停APP查詢周邊停車格，勿貪圖一時之便違規停車，確保行車安全。

台南市警二分局提醒，用路人注意相關行車資訊，同時依交通疏導人員指揮行車及注意交通安全，並請參加遊客可以善用台南好停APP查詢周邊停車格。圖／讀者提供
台南市警二分局提醒，用路人注意相關行車資訊，同時依交通疏導人員指揮行車及注意交通安全，並請參加遊客可以善用台南好停APP查詢周邊停車格。圖／讀者提供

交通管制 停車場 台南 端午節 美食

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