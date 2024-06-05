全台最大！端午近 頑皮世界揪挑戰立鴕鳥蛋
端午節將至，台南學甲頑皮世界野生動物園本周六至下周一（8至10日）端午節連假，將號召遊客一起來立鴕鳥蛋，活動還沒登場日來已在地方掀起話題。
不少人端午節不可免俗吃粽子外，還有奇特的立蛋體驗，頑皮世界野生動物園多年前推出更高難度的立鴕鳥蛋號稱全台最大，也成為端午年度盛會，今年持續舉辦。
園方說，端午連假舉辦「粽夏動物節」，號召民眾一起來立蛋，不同於一般雞蛋，而是大幾十倍的鴕鳥蛋，完全考驗技術和耐心，此外，也為動物們準備粽子大餐，保育員以動物最愛的水果做為內餡，製作沁涼的繽紛冰粽，將可見到可愛熊狸、浣熊開心享用。
業者端午連假還推出票價5折起，再送30元消費券，消費者可一票玩三園，加量不加價。此外，大小朋友最愛的水樂園則將舉辦趣味「粽夏龍舟賽」，讓遊客坐上龍頭造型泳圈，划水、奪標比速度，當日冠軍隊伍還能把5000元現金抱回家。
更多活動詳情與更多資訊請見頑皮世界官網(www.wanpiworldzoo.com.tw)、或上頑皮世界FB粉絲專頁查詢
圖／業者提供
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