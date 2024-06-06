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嘉縣補助廚工薪資 午餐費回歸買食材 學生叫好

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣長翁章梁（左）昨到永慶高中視察學校午餐。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）昨到永慶高中視察學校午餐。記者黃于凡／攝影

行政院推動中央廚房計畫，照顧偏鄉學校午餐品質，不過一般地區學校廚工薪資須由午餐費支出，壓縮食材費用，嘉義縣政府因此補助18所一般地區及非山非市學校的廚工薪資，讓午餐費回歸食材，縣長翁章梁昨到永慶高中視察，校方表示，縣府補助讓每名學生提高5至10元的食材費，食材新鮮又好吃。

翁章梁說，縣內一般地區、非山非市學校陸續反映，因物價上漲、薪資調漲等因素衝擊學校午餐的經營，也無偏遠、特偏學校的補助，在評估財政負擔後，決定補助這類學校的廚工薪資，每年約需955萬元，讓午餐費用回歸購買食材。

翁章梁視察永慶高中廚房，昨天午餐菜色包括紫米飯、鳳梨魚柳、枸杞絲瓜燴蛋、玉米青江菜、香菇栗子雞湯。校長郭春松說，縣府今年編列120萬元改善設備，並補助廚工人事費用，在午餐執行秘書及廚工用心經營下，學生都很喜歡學校午餐，且每周增加提供2次當令優鮮水果、持續供應布丁、奶酪等附餐，本學期更向食材廠商加購如蒲燒鰻魚等尚未供應過的食材，讓午餐菜色更豐多元。

翁章梁表示，全台學校午餐制度不一，偏遠及特偏學校午餐有比較多補助，與一般地區、非山非市學校有明顯差距，將繼續向中央爭取完善制度、做出合理補助分配。

偏鄉學校 翁章梁 薪資 食材

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