港務回饋6千萬 台南2里僅合拿90萬

港務公司在台南安平港作業造成影響，去年將盈餘提供睦鄰回饋金約6000萬元給南市府，議員昨質詢質疑僅給南區鯤鯓里80萬元做綠美化、安平區漁光里只獲10萬元除草，未落實照顧到周邊居民，並遞交建議書要求四鯤鯓比照四草發展水上觀光。黃偉哲說，會盡速辦理祕境會勘，建設為觀光資源。

針對回饋金，市府解釋，限辦理港區周邊南區、安平區的道路、交通安全措施、環境綠美化、汙染防治等，依「台灣港務股份有限公司盈餘提撥及分配辦法」，主要是港務公司函知市府分配數額後，通知市府各單位提報需求計畫，會請安平港周邊鄰里及區公所針對建設需求加強提案，再審查及分配回饋金。

議員林美燕說，港務公司回饋金應優先照顧安平港周邊區里，例如漁光里是重要景點遊客多，但路面和公廁東補西補，南區鯤鯓里的祕境有濕地、大片紅樹林等，另，蚵農在安平港外海棚架養蚵，順著天然河道回到鯤鯓碼頭，鯤鯓和安平、漁光島是連接起來的，應比照四草觀光竹筏帶動地方發展。

南區鯤鯓里長陳金江表示，回饋金目前作法都是撥到市府後，由區公所分配，多年來爭取回饋金多用在地方建設需求，也要求能比照四草竹筏航行紅樹林區，一路通航到安平區，因涉及港務公司港區問題，也需要市府協調，地方很期待。

觀旅局表示，已與在地業者溝通，符合水域遊憩活動管理辦法前提下，選擇適合的水上載具，並協助協調港務公司同意水域使用，待業者完成浮具安全檢查及水域租用程序、向市府報備營運，將加速完成備查程序。