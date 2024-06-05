世界環境日 台江流域師生齊聚故事展提倡護河川

今天世界環境日，台南和順國中、小台江、長安國小、土城高中等台江流域學校師生，齊聚第3回台江流域學習故事展，分享彼此探索台江流域文化及環境生態專題學習成果，許多學生從學習中認識家鄉土地，對家鄉更有情感，共同呼籲守護河川、營造永續城市。

和順國中校長杜俊興表示，故事展展出各校的專題研究作品，從台江故事屋到台江水利古道踏查，作品非常精彩，且透過台江流域學習探索，讓孩子知道家鄉環境生態的珍貴，也發現生活沒有歷史是無味的，因此，鼓勵學生持續探索台江，變成更有文化、不一樣的台江人。

小台江五年級高姓同學說，觀展後勾起彩繪河堤招潮蟹的難忘回憶，因每周三中午都會去淨堤，進行水質檢測和河川巡守，當河川水質變乾淨，也招潮蟹現身，因此就在堤岸畫了招潮蟹。高同學呼籲民眾不要亂丟垃圾，共同守護河川保育環境，讓招潮蟹一直留在台江。