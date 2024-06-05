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世界環境日 台江流域師生齊聚故事展提倡護河川

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台江文化中心第3回台江流域學習故事展，集結12所台江流域周邊的國中小師生參與，透過陪伴在地師生探索台江流域公共議題，推動並展示各學校探索實作教學、創作與學習作品，在今天世界環境日舉行分享會。圖／社大台江分校提供
台江文化中心第3回台江流域學習故事展，集結12所台江流域周邊的國中小師生參與，透過陪伴在地師生探索台江流域公共議題，推動並展示各學校探索實作教學、創作與學習作品，在今天世界環境日舉行分享會。圖／社大台江分校提供

今天世界環境日，台南和順國中、小台江、長安國小、土城高中等台江流域學校師生，齊聚第3回台江流域學習故事展，分享彼此探索台江流域文化及環境生態專題學習成果，許多學生從學習中認識家鄉土地，對家鄉更有情感，共同呼籲守護河川、營造永續城市。

和順國中校長杜俊興表示，故事展展出各校的專題研究作品，從台江故事屋到台江水利古道踏查，作品非常精彩，且透過台江流域學習探索，讓孩子知道家鄉環境生態的珍貴，也發現生活沒有歷史是無味的，因此，鼓勵學生持續探索台江，變成更有文化、不一樣的台江人。

小台江五年級高姓同學說，觀展後勾起彩繪河堤招潮蟹的難忘回憶，因每周三中午都會去淨堤，進行水質檢測和河川巡守，當河川水質變乾淨，也招潮蟹現身，因此就在堤岸畫了招潮蟹。高同學呼籲民眾不要亂丟垃圾，共同守護河川保育環境，讓招潮蟹一直留在台江。

社大台江分校表示，第3回台江流域學習故事展，集結12所台江流域周邊的國中小師生參與，透過陪伴在地師生，探索台江流域公共議題，推動並展示各學校探索實作教學、創作與學習作品，並在今天世界環境日舉行分享會，也呼籲各界守護台江溪圳港等珍貴內海水域空間，營造藍綠共構的水岸綠廊、文化路徑空間。

台江流域學校師生齊聚第3回台江流域學習故事展，分享彼此探索台江流域文化及環境生態專題學習成果。圖／社大台江分校提供
台江流域學校師生齊聚第3回台江流域學習故事展，分享彼此探索台江流域文化及環境生態專題學習成果。圖／社大台江分校提供
第3回台江流域學習故事展以「藝術共創」為主題，呼籲各界守護台江溪圳港等珍貴內海水域空間，營造藍綠共構的水岸綠廊、文化路徑空間。圖／社大台江分校提供
第3回台江流域學習故事展以「藝術共創」為主題，呼籲各界守護台江溪圳港等珍貴內海水域空間，營造藍綠共構的水岸綠廊、文化路徑空間。圖／社大台江分校提供

台江 招潮蟹 水質

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