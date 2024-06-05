美國中西部政治領袖訪問團拜會台南市府、逛夜市訪南科
美國中西部政治領袖訪問團由外交部邀請，今天拜會台南市長黃偉哲，團長由愛荷華州州參議員多茲勒(William Dotzler)擔任，其偕同美國中西部各州不分黨派共10位州議員，由駐芝加哥辦事處舒俞敬組長陪同訪團蒞訪台南市，台南為訪團唯一拜會之地方城市。
市府新聞及國際關係處長蘇恩恩陪同市長接見，會議中提及期望未來台南與美國中西部各州能建立更多教育與文化方面的交流。黃偉哲表示，台南是台灣第一個城市，2024年是台南400周年，今年初剛舉辦盛大的台灣燈會，許多來自國內外的遊客來到台南。同時，台南也是台灣美食之都、宗教之都，台南更是科技新都，台積電在台南的3奈米先進製程供應了80%以上的晶片市占率。
黃偉哲特別準備鮮甜鳳梨給貴賓品嘗，並提到，2024是台灣關係法立法45周年，特別感謝美國力挺台灣，也感謝新冠疫情期間美國提供疫苗保障台灣民眾健康，台美友誼就像鳳梨一樣甜，期待台南與中西部各州有機會加強教育、體育、文化等交流，包含學生交換、棒球隊交流等更進一步合作機會。
多茲勒團長表示，很開心在台南400周年來台灣古都，我們都喜歡這裡人民與台南科技發展。其他來訪州議員提出教育與文化交流、棒球隊訓練交流、雙方在水資源與綠能建設等交流，紛紛表達期待未來能與台南有學生交換計畫與文化合作。
訪團成員來自美國中西部各州包含愛荷華(Iowa)、伊利諾(Illinois)、印第安納(Indiana)、明尼蘇達 (Minnesota)、威斯康辛(Wisconsin)、芝加哥市(Chicago)的州議員，不分黨派包含民主黨與共和黨共同來訪，其中伊利諾州卡本德爾市(Carbondale)1991年與台南締結姊妹市。訪團除參訪台南特色夜市，也將前往南科參訪。
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