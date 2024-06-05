端午節划龍舟 台南永華國民運動中心也邀親子划船趣

適逢端午連假來臨，台南市永華國民運動中心8日將推出「端午划船趣味活動」，讓親子在端午連假不只能看划龍舟比賽，還能親自下水體驗划船樂趣；南市立游泳池也推出「氣墊樂悠遊」活動，舉辦25公尺水上氣墊活動，讓民眾可以度過一個水花四濺、熱鬧滾滾的端午連假。

南市體育局表示，端午節是傳統三大節日之一，民眾除在家吃粽子看龍舟賽外，也可以走出戶外，到南市各運動場館體驗各類運動，其中，永華國民運動中心規畫端午划船趣味活動，參加對象需滿4歲以上，每隊由親子1大1小組成，以保持平衡、精準投擲、網羅目標及全力衝刺等精心設計4道關卡，讓親子在炎炎夏日一同下水，體驗刺激有趣的划船競賽。

體育局也說，端午划船趣味活動，需洽游泳池櫃台報名，報名費親子每組150元，報名截至7日晚間9點，比賽闖關完成後，可享游泳池各項課程、票券及會員卡88折優惠。

另外，台南市立游泳池將在端午連假首日推出「氣墊樂悠遊」活動，8日共分3場次，舉辦25公尺水上氣墊活動，分別在上午10點至11點半、下午1點至2點半及下午3點至5點，相信都能藉機增進親子間感情。