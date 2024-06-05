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她中風無力繳納滯欠罰鍰 台南分署登門慰問還轉介協助
台南徐姓女子因滯欠強制汽車責任保險法罰鍰6千元，遭台南監理站移送強制執行，經執行人員上月中旬現場查訪，她因中風在家休養無謀生能力，台南分署分署長張雍制今協同愛心社同仁至徐女家中慰問，先轉介下營區公所協助，暫不催繳其罰鍰，待家中經濟情況改善再說。
台南分署分署長張雍制下午協同愛心社同仁至徐女家中表達關心之意，並代表分署愛心社致贈慰問金5千元及愛心物資約500元。
徐女說，家中原本小兒子可外出上班，但因須經常請假照顧家人，導致無法繼續工作，家人生病也因為沒有錢而無力就醫。當她看到分署長登門慰問，再三致謝。
台南分署表示，秉持「人饑己饑，人溺己溺」，鼓勵執行同仁在執行業務的過程中，主動關懷生活陷入困境的弱勢義務人，並伸出援手，同時協助轉介社會局、慈善團體等合適的社福機構，適時給予生活上資助。
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