嘉義7月東石海之夏活動 告五人、玖壹壹登場演出

2024東石海之夏將於7月20、21日以及27及28日，在嘉義東石漁人碼頭登場，嘉縣文化觀光局今天宣布演唱會卡司，將由超人氣團體「告五人」、「玖壹壹」等10組藝人輪番上陣。

文觀局今天發布新聞稿表示，海之夏首度提早公布卡司名單，希望讓粉絲們能夠提早規畫嘉義追星之旅，今年更是重磅邀請到兩大人氣團體告五人、玖壹壹。

文觀局說，「億級」人氣樂團告五人光是尾牙期間就受邀演唱超過200場，人氣魅力指數爆棚；本土流行天團玖壹壹暌違5年再次登上海之夏舞台，每首經典都讓人琅琅上口，歡迎粉絲們來到現場，讓海之夏演唱會變成超大型戶外KTV。

此外，演出名單還包括榮獲金曲台語歌后張秀卿，以及獲得第18屆KKBOX音樂風雲榜「年度百大風雲歌手」的張若凡，還有被受封「療癒女聲」，且擁有百萬直播人氣的楊淨宇、3度入圍台語金曲歌后的吳淑敏、林道遠、忒修斯、鹿洐人、李晉瑋等知名藝人，都將帶來精采表演。

文觀局強調，今年活動保證精采可期，更多活動訊息將陸續公布，請鎖定「東石海之夏」臉書粉絲專頁及嘉義縣文化觀光局官網。