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2處台南道之驛上架農村好物 交通節點行銷在地特產

中央社／ 台南5日電
台南市政府農業局輔導西港區農會後營分部、左鎮區農會左鎮驛站規畫設置「台南道之驛」，在交通要道上架販售優質農特產品。圖/台南市農業局提供（中央社）
台南市政府農業局輔導西港區農會後營分部、左鎮區農會左鎮驛站規畫設置「台南道之驛」，在交通要道上架販售優質農特產品。圖/台南市農業局提供（中央社）

台南市政府農業局輔導農村產業發展，於西港區農會後營分部及左鎮區農會左鎮驛站規畫設置「台南道之驛」，透過在重要交通道路節點設置銷售據點，提升農村產品銷售成績。

台南市政府農業局長李建裕今天透過新聞稿表示，西港區農會後營分部有穀倉餐廳、加油站、超商等事業，且臨重要道路市道173線及區道南44線，具備發展「道之驛」區位條件。

李建裕指出，西港區農會後營分部原先排水系統不佳，遇雨易淹水，民國111年透過農村總合發展計畫，進行道之驛工程改善排水溝及壓花地坪鋪面，新增麻油瓶及胡麻果莢裝置藝術，增加場域空間亮點及宣傳西港胡麻產業，也成為吸引遊客到訪及拍照打卡景點

李建裕說，台南道之驛工程完工後設置「南得極品」專櫃，將「南得極品」產品與獲得農業部農村發展及水土保持署農村好物獎產品上架，包括新化區礁坑社區橄心醋、橄情露及橄情果與玉井區愛文山社區愛文芒果乾及各式果乾、白河區小農手刨蓮藕粉等，產品豐富多元。

李建裕表示，台南道之驛完工1年多來，陸續上架許多台南在地產品，民眾不妨在規畫遊程時可順道路過台南道之驛，採買優質農特產品。

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