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台南親海小學堂7/1揭幕 體驗重視海洋永續課題

中央社／ 台南5日電
台南市長黃偉哲（左3）5日宣布「台南親海小學堂–大手牽小手，台南玩水趣」系列活動將在7月1日熱鬧揭幕，盼藉海洋親子體驗活動，喚起民眾對海洋永續課題的重視。圖/台南市政府提供（中央社）
台南市長黃偉哲（左3）5日宣布「台南親海小學堂–大手牽小手，台南玩水趣」系列活動將在7月1日熱鬧揭幕，盼藉海洋親子體驗活動，喚起民眾對海洋永續課題的重視。圖/台南市政府提供（中央社）

台南市長黃偉哲今天宣布，「台南親海小學堂-大手牽小手，台南玩水趣」系列活動，7月1日揭幕，為期4個月，透過親子體驗重視海洋永續課題。

黃偉哲今天在「台南親海小學堂-大手牽小手，台南玩水趣」宣傳記者會表示，台灣四面環海，台南市海岸線長達68公里，市府全力減少發生溺水及防範危險戲水活動外，也讓人親近、認識及愛護海洋。

黃偉哲說，「台南親海小學堂」系列活動將讓人走探體驗台南海域環境及發展歷史，培養海洋知識與應變能力，傳遞海洋友善環境觀念及永續傳承海洋文化，培養下一代海洋夢工廠。

台南市政府發布新聞稿指出，「台南親海小學堂」規劃專屬親海護照及系列課程，7月1日起至11月1日共4個月，且預定於11月2日至3日舉辦「海洋生活博覽會×大手牽小手市集」，讓眾人享受學習果實。

永續 玩水 親子 黃偉哲

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