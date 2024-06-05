台南四鯤鯓比美四草「台版亞馬遜」 地方促發展水上觀光

港務公司在台南安平港作業造成影響，去年提供睦鄰回饋金約6000萬元給南市府，議員質詢質疑未落實照顧到周邊居民，南區鯤鯓里只給80萬元做綠美化、安平區漁光里只獲10萬元除草，要求每年應提撥回饋金的固定比例給鯤鯓里、漁光里，並遞交「四鯤鯓紅樹林水上觀光建議書」給市長黃偉哲，要求比照四草「台版亞馬遜」發展水上觀光，黃偉哲表示，會盡速辦理祕境會勘，建設為觀光資源；市府觀旅局也說，已協助協調港務公司同意水域使用。

市議員林美燕表示，港務公司回饋金應優先照顧安平港周邊區里，像漁光里是觀光重要景點遊客很多，但路面和公廁都東補西補，有回饋金為何不好好使用？南區鯤鯓里的祕境，有濕地及大片紅樹林還有漁光里森林，因沒有受到汙染吸引很多鳥類棲息，還有蚵農在安平港外海棚架養蚵，順著天然河道回到鯤鯓碼頭，鯤鯓和安平、漁光島是連接起來的，要求比照四草觀光竹筏帶動地方發展。

台南市府表示，依「台灣港務股份有限公司盈餘提撥及分配辦法」辦理港務盈餘分配，主要是港務公司函知市府分配數額後，通知市府各單位提報需求計畫，也會請周邊鄰里及區公所針對地方建設需求加強提案，後續再進行審查及分配；市府強調，港務盈餘用途限於辦理港區周邊（南區及安平區）道路、交通安全措施、環境綠美化、汙染防治等工作及各項公益活動。

南區鯤鯓里長陳金江表示，回饋金目前作法都是撥到市府後，由區公所分配，多年來爭取回饋金能多用在地方建設需求，也要求能比照四草竹筏航行紅樹林區，一路通航到安平區，因涉及港務公司港區問題，也需要市府協調，地方很期待。

市府觀旅局表示，已與在地業者溝通，在符合水域遊憩活動管理辦法規定前提下，選擇適合的水上載具，並已協助協調水域管理單位-台灣港務公司同意水域使用，後續俟業者完成浮具安全檢查及水域租用程序，即可向觀旅局報備進行營運，屆時將加速完成備查程序。