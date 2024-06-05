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嘉義馬稠後園中園計畫 年底招半導體相關廠商進駐

中央社／ 嘉義縣5日電

民進黨立委蔡易餘今天表示，鹿草鄉馬稠後產業園區中規畫45公頃園中園計畫，作為半導體材料及設備供應鏈，已跟經濟部長郭智輝確認今年底開啟招商說明會，開始招商。

蔡易餘發布新聞稿表示，過去美超微公司執行長梁見後，曾考慮在嘉義開發設廠，但發現嘉義工業區土地不足，最後投資沒有成形作罷。

蔡易餘說，現在從高雄、台南到嘉義，整體都是AI半導體產業的布局地區，尤其嘉義現在有2座台積電CoWoS先進封裝廠進駐，未來半導體材料、設備供應鏈廠商進駐需求提高，目前嘉義能使用的工業區土地確實不夠。

蔡易餘表示，前行政院副院長鄭文燦規畫在鹿草馬稠後產業園區中，再規畫45公頃園中園計畫，作為半導體材料及設備供應鏈，今天針對此事質詢郭智輝確認計畫進程，獲得肯定回答，在今年底開啟招商說明會開始招商。

此外，嘉義縣政府正在進行馬稠後三期開發評估計畫，希望經濟部協助嘉義縣取得更多工業用地，讓半導體產業布局更到位。

半導體 台積電 嘉義 蔡易餘 郭智輝

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