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黃敏惠到南韓拚觀光 舉辦「推介會」行銷美食及文化

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠到南韓拚觀光，今天在龍山諾富特大使酒店舉辦推介會，行銷美食及文化。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠到南韓拚觀光，今天在龍山諾富特大使酒店舉辦推介會，行銷美食及文化。圖／嘉義市政府提供

嘉義市長黃敏惠到南韓拚觀光，今天在龍山諾富特大使酒店舉辦推介會，讓嘉市業者與南韓旅遊業者交流，大力行銷觀光、美食，讓南韓旅行業協會會長吳敞熙、副會長張有財留下深刻印象，主動提出希望南韓忠清北道堤川市與嘉義市締結為姐妹市，深化國際合作交流。

黃敏惠今率市府團隊、嘉邑城隍廟、觀光及產業代表，展現嘉義市文化特色，嘉邑城隍廟安排吉勝堂演出家將走陣、臉譜彩繪，驚豔全場；會場業者交流區攤位擠滿南韓業者及媒體，在地旅宿及伴手禮業者熱情介紹，讓南韓業者從「食宿遊購行娛」深入了解嘉義市。

黃敏惠說，交通部觀光署統計2023年南韓來台旅客國家人次排名第3，2024年第1季南韓來台住宿人次更達第2，南韓已是台灣主要國際觀光客來源市場，今年4月所舉辦的台韓觀光交流會議，雙方旅遊業者代表共同立下「互訪人次突破300萬」目標，盼逐步實現。

「美食是觀光旅遊不可或缺的一部分！」黃敏惠指出，嘉義市的火雞肉飯、沙鍋魚頭及豆漿豆花等特色小吃深受國內外遊客喜愛，也曾與南韓首爾共同登上Netflix紀錄片「世界小吃」亞洲篇，透過美食讓嘉義市躍上國際，美食將是嘉義市與南韓觀光合作重要切入點。

南韓旅行業協會會長吳敞熙表示，阿里山與林鐵在南韓頗具盛名，嘉義市棒球原鄉美名也遠播，日前曾在日本欣賞由嘉農傳奇改編的音樂劇「KANO」，今年4月也到阿里山踩線，期待有機會為同樣以音樂、文化聞名的忠清北道堤川市牽線，與嘉義市締結姐妹市之約。

協會副會長張有財表示，今年台韓雙方旅行業者代表達成共識，在疫後力拼互訪人次突破300萬人，嘉義市豐富的人文、地景與美食，盼藉此次交流會加深了韓方旅行業者對嘉義市的認識，將透過多元的旅遊產品設計，帶領更多遊客來到嘉義市，體驗獨「嘉」的美好。

觀光新聞處長張婉芬說，市府在推介會介紹城市形象，城隍廟董事長賴永川、中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元、嘉義市旅館商業同業公會理事長李啟光、嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗等近百人與會，向南韓旅遊業者介紹宗教、特色旅館、美食伴手禮等觀光旅遊資訊。

嘉義市長黃敏惠到南韓拚觀光，今天在龍山諾富特大使酒店舉辦推介會，行銷美食及文化。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠到南韓拚觀光，今天在龍山諾富特大使酒店舉辦推介會，行銷美食及文化。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠到南韓拚觀光，今天在龍山諾富特大使酒店舉辦推介會，行銷美食及文化。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠到南韓拚觀光，今天在龍山諾富特大使酒店舉辦推介會，行銷美食及文化。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠到南韓拚觀光，今天在龍山諾富特大使酒店舉辦推介會，行銷美食及文化。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠到南韓拚觀光，今天在龍山諾富特大使酒店舉辦推介會，行銷美食及文化。圖／嘉義市政府提供

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