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雲林篩選18家廠商參加台北國際食品展 下一步搶攻南韓市場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台北國際食品展6月26至29日在南港展覽館登場，雲林縣有30家廠商報名，縣府以通過雲林良品驗證為優先，篩選出18家廠商參展。記者陳雅玲／攝影
台北國際食品展6月26至29日在南港展覽館登場，雲林縣有30家廠商報名，縣府以通過雲林良品驗證為優先，篩選出18家廠商參展。記者陳雅玲／攝影

台北國際食品展6月26至29日在南港展覽館登場，雲林縣有30家廠商報名，縣府以通過雲林良品驗證為優先，篩選出18家廠商參展，今天舉辦參展記者會，縣長張麗善表示，繼日本、新加坡、馬來西亞，縣府計畫打通南韓市場，為提升國際競爭力，將輔導廠商取得碳足跡認證。

張麗善表示，雲林參加日本東京食品展，後續已獲得1.5億元的訂單，台北國際食品展屬於B To B的專業展，以專業買家及同業為主，許多廠商在參展後獲得國內外企業青睞，得到許多訂單，成為打開海外市場的契機，值得期待。

她表示，這次台北食品展參展廠商報名踴躍，有超過30家報名，縣府以加入雲林良品、經過雲林良品團隊評審過的業者為優先，所以只有18家能夠參加台北國際食品展，這18家都是非常棒且有國際市場競爭力的產品，為提升雲林良品國際市場的競爭力，縣府也委託輔導雲林良品的廠商取得碳足跡認證。

農業處長魏勝德表示，這次參展廠商多元，產品包含國產產銷履歷鮮豆包、芋泥貢鴨、烏骨滴雞精、苦茶油、鮮芋漿、濁水米醬禮盒、黑豆蛋白粉、CPAG咖啡、花生醬、黑金剛花生糖、鳳梨鮮果萃、纖米餅、烏魚子、蜂蜜、寺上好米、台灣莊園咖啡豆、日曬蔬果麵、黃金醬筍、溫體鮮雞精等，相信能讓國內外買家耳目一新。

台北國際食品展6月26至29日在南港展覽館登場，雲林縣有30家廠商報名，縣府以通過雲林良品驗證為優先，篩選出18家廠商參展。記者陳雅玲／攝影
台北國際食品展6月26至29日在南港展覽館登場，雲林縣有30家廠商報名，縣府以通過雲林良品驗證為優先，篩選出18家廠商參展。記者陳雅玲／攝影
台北國際食品展6月26至29日在南港展覽館登場，雲林縣有30家廠商報名，縣府以通過雲林良品驗證為優先，篩選出18家廠商參展。記者陳雅玲／攝影
台北國際食品展6月26至29日在南港展覽館登場，雲林縣有30家廠商報名，縣府以通過雲林良品驗證為優先，篩選出18家廠商參展。記者陳雅玲／攝影

張麗善 日本 東京 產銷履歷 雲林 馬來西亞

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