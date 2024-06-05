快訊

未拉緊手煞車！司機尿急臨停凱道 巴士滑行180米直撞「總統府花圃」

周大福深圳廠突停工停產 員工苦喊：沒有地方可養老了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃敏惠至首爾辦觀光推介會 盼吸引南韓遊客造訪

中央社／ 嘉義市5日電
嘉義市長黃敏惠（前左）5日帶隊前往韓國首爾舉辦觀光推薦介紹會，黃敏惠與外交部駐韓國台北代表部代表梁光中（前中）等人一起推廣嘉義市的觀光。圖／嘉義市政府提供（中央社）
嘉義市長黃敏惠（前左）5日帶隊前往韓國首爾舉辦觀光推薦介紹會，黃敏惠與外交部駐韓國台北代表部代表梁光中（前中）等人一起推廣嘉義市的觀光。圖／嘉義市政府提供（中央社）

嘉義市長黃敏惠今天率市府團隊前往南韓首爾辦理觀光推薦介紹會，現場以在地好物與獨特家將的文化呈現，盼以獨特風格魅力吸引南韓旅客造訪。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，黃敏惠與國定古蹟嘉義城隍廟、觀光及產業界代表，今天在南韓展現嘉義市最獨特、最在地的宗教文化、住宿體驗及特色產業。

嘉義城隍廟在現場安排吉勝堂精采的家將走陣表演及臉譜彩繪體驗，驚豔在場南韓觀光旅遊業者，且同行的嘉義市在地旅宿及伴手禮業者熱情介紹下，讓與會南韓業者及媒體充分從「食宿遊購行娛」各方面了解嘉義市獨特風格形象。

黃敏惠致詞指出，阿里山林鐵新建42號隧道貫通鋪軌完工，預計7月1日全線通車，嘉義市是聞名世界阿里山的入口門戶、林鐵的發車地點，遊客可以直接從嘉義車站搭乘林鐵前往阿里山，邀請南韓遊客來嘉搭乘林鐵，並前往兼具懷舊與新潮的特色風格小店，體驗這座充滿林業文化及人文歷史的城市。

黃敏惠表示，南韓的影視發展，吸引全球影迷觀光朝聖。嘉義市也持續以影視推動城市形象及觀光旅遊發展，希望這次交流的寶貴經驗，借鏡南韓經驗充實推動相關計畫，更期盼有進一步合作，帶來雙方觀光效益。

外交部駐南韓代表處代表梁光中表示，嘉義市擁有阿里山林鐵、獨特的宗教文化，更有美食，相信在國際觀光復甦潮的帶動下，一定能吸引南韓MZ世代（泛指1981年至2010年間出生）造訪，嘉義市是具有獨特觀光潛力的城市。

南韓旅行業協會會長吳敞熙表示，南韓旅遊業者踩線團於今年4月至嘉義與阿里山，留下深刻印象。嘉義市是通往阿里山的林鐵起點，且擁有豐富美食與深厚文化，期待以這次交流為契機，吸引更多南韓民眾造訪嘉義市。

伴手禮 嘉義 美食 觀光 阿里山 黃敏惠

延伸閱讀

黃敏惠率團赴韓取經 嘉市年底將成立「區域設計中心」

黃敏惠率團訪南韓 老屋創新搶攻MZ世代遊客

嘉義市首屆二通圈生活節端午連假登場 黃敏惠邀民眾體驗「打開二通」

嘉市東門圓環問題會勘4個月沒下文挨批 黃敏惠：整體考量改善

相關新聞

台南四鯤鯓比美四草「台版亞馬遜」 地方促發展水上觀光

港務公司在台南安平港作業造成影響，去年提供睦鄰回饋金約6000萬元給南市府，議員質詢質疑未落實照顧到周邊居民，南區鯤鯓里...

黃敏惠到南韓拚觀光 舉辦「推介會」行銷美食及文化

嘉義市長黃敏惠到南韓拚觀光，今天在龍山諾富特大使酒店舉辦推介會，讓嘉市業者與南韓旅遊業者交流，大力行銷觀光、美食，讓南韓...

雲林篩選18家廠商參加台北國際食品展 下一步搶攻南韓市場

台北國際食品展6月26至29日在南港展覽館登場，雲林縣有30家廠商報名，縣府以通過雲林良品驗證為優先，篩選出18家廠商參...

黃敏惠至首爾辦觀光推介會 盼吸引南韓遊客造訪

嘉義市長黃敏惠今天率市府團隊前往南韓首爾辦理觀光推薦介紹會，現場以在地好物與獨特家將的文化呈現，盼以獨特風格魅力吸引南韓...

嘉義縣補助18校廚工薪水 讓營養午餐費用回歸購買食材

行政院推動中央廚房計畫，照顧偏鄉學校營養午餐品質，卻未顧及一般地區學校，廚工薪資須由午餐費支出，導致食材費用減少，嘉義縣...

開火車的機會來了 阿里山林鐵招募儲備司機

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今年7月辦理甄試儲備司機員，預計32名從業人員，其中正取16名、備取16名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。