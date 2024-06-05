黃敏惠至首爾辦觀光推介會 盼吸引南韓遊客造訪

嘉義市長黃敏惠今天率市府團隊前往南韓首爾辦理觀光推薦介紹會，現場以在地好物與獨特家將的文化呈現，盼以獨特風格魅力吸引南韓旅客造訪。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，黃敏惠與國定古蹟嘉義城隍廟、觀光及產業界代表，今天在南韓展現嘉義市最獨特、最在地的宗教文化、住宿體驗及特色產業。

嘉義城隍廟在現場安排吉勝堂精采的家將走陣表演及臉譜彩繪體驗，驚豔在場南韓觀光旅遊業者，且同行的嘉義市在地旅宿及伴手禮業者熱情介紹下，讓與會南韓業者及媒體充分從「食宿遊購行娛」各方面了解嘉義市獨特風格形象。

黃敏惠致詞指出，阿里山林鐵新建42號隧道貫通鋪軌完工，預計7月1日全線通車，嘉義市是聞名世界阿里山的入口門戶、林鐵的發車地點，遊客可以直接從嘉義車站搭乘林鐵前往阿里山，邀請南韓遊客來嘉搭乘林鐵，並前往兼具懷舊與新潮的特色風格小店，體驗這座充滿林業文化及人文歷史的城市。

黃敏惠表示，南韓的影視發展，吸引全球影迷觀光朝聖。嘉義市也持續以影視推動城市形象及觀光旅遊發展，希望這次交流的寶貴經驗，借鏡南韓經驗充實推動相關計畫，更期盼有進一步合作，帶來雙方觀光效益。

外交部駐南韓代表處代表梁光中表示，嘉義市擁有阿里山林鐵、獨特的宗教文化，更有美食，相信在國際觀光復甦潮的帶動下，一定能吸引南韓MZ世代（泛指1981年至2010年間出生）造訪，嘉義市是具有獨特觀光潛力的城市。

南韓旅行業協會會長吳敞熙表示，南韓旅遊業者踩線團於今年4月至嘉義與阿里山，留下深刻印象。嘉義市是通往阿里山的林鐵起點，且擁有豐富美食與深厚文化，期待以這次交流為契機，吸引更多南韓民眾造訪嘉義市。