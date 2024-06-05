嘉義縣補助18校廚工薪水 讓營養午餐費用回歸購買食材
行政院推動中央廚房計畫，照顧偏鄉學校營養午餐品質，卻未顧及一般地區學校，廚工薪資須由午餐費支出，導致食材費用減少，嘉義縣政府今年起補助一般地區及非山非市18校廚工薪資，縣長翁章梁今到永慶高中視察說，盼讓營養午餐費回歸食材，也會繼續爭取中央合理分配。
翁章梁表示，嘉義縣18所一般地區、非山非市學校近期陸續反應，物價上漲及薪資調漲衝擊營養午餐經營，且相較偏遠、特偏學校較無相對應補助，在評估財政負擔後決定，今年起補助一般地區、非山非市廚工薪資，每年約需955萬元，讓午餐費用回歸購買食材。
翁章梁也說，現行全台營養午餐制度不一，偏遠及特偏學校營養午餐有較多補助，與一般地區、非山非市學校有明顯差距，希望中央正視問題並處理，訂定一套統一規定，但因金額過於龐大，仍在討論研議，將繼續爭取中央完善制度，做出合理補助分配。
永慶高中校長郭春松說，一般地區學校相較偏鄉學校而言，午餐補助經費較少，縣府今年編列120萬元改善設備，也推出全台首創補助「廚工」人事費，讓每名學生提高5至10元食材費，在午餐執秘及廚工用心經營下，食材新鮮又好吃，學生都很喜歡學校的營養午餐。
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