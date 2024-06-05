台南龍崎牛埔地質公園 獨角仙大量現蹤易觀察

台南市龍崎區牛埔惡地地質公園擁有優質自然環境，每年5、6月可觀察獨角仙生態，近日雨後大量出現，在步道旁就可輕易看到不少獨角仙活動，估計到6月底都是生態觀察好時機。

台南社區大學環境小組研究員晁瑞光告訴中央社記者，牛埔惡地地質公園一帶自然環境維持良好，土壤有機質豐富，孕育富饒生物，加上園內種有不少獨角仙喜愛的光蠟樹，每到5、6月繁殖季節，常見大量獨角仙出現。

晁瑞光指出，往年通常5月底就有族群出現，但今年到6月1日左右仍僅見零星幾隻，直到幾陣雨勢後，昨天開始大量出現，走在步道旁就能輕易觀察到，有的忙著覓食，還可見數隻公獨角仙圍繞著母獨角仙打轉、相爭有趣場景，有時蹲在草叢邊就可看上好一陣子。

他說，獨角仙把光蠟樹皮「犁」掉吃樹液，也吸引不少其他昆蟲來撿現成，近日還發現俗稱「鹿角金龜」的台灣角金龜也出現，這種較不常見的中小型特有種甲蟲外型奇特，民眾不妨試著找找看。

晁瑞光表示，獨角仙繁殖季大約僅1個月，預計到6月底前都是賞獨角仙、觀察昆蟲生態好時機，但要做好防蚊措施，並希望民眾「看就好、拍就好」，不要動手捕捉，把生態景觀留給更多人，如果想帶回家，可等繁殖期過後，再前往撿拾死亡獨角仙製作標本即可。