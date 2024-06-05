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城市外交主動出擊 黃偉哲訪日本熊本

中央社／ 台南5日電
台南市長黃偉哲。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲。記者萬于甄／攝影

台南市長黃偉哲日前出訪日本九州地區，且和熊本縣知事木村敬會面，希望透過城市外交主動出擊，開啟台南市和熊本縣產業文化交流契機。

日本熊本永旺夢樂城「台灣展」6月1日開幕，黃偉哲到訪行銷台南農特產及觀光，且在木村敬、熊本夢樂城所在地嘉島町的町長鍋田平等人見證下，和「永旺九州」社長中川伊正簽署合作備忘錄。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲日前出訪日本九州地區，除參加熊本「台灣展」開幕式行銷台南農特產及觀光，也和今年3月剛當選的木村敬會面，開啟雙方城市產業文化交流契機。

市府表示，台南市和熊本縣淵源很深，雙方2016年先後於2月、4月經歷強震，第一時間給予對方慰問關懷，時任台南市長的總統賴清德更親赴熊本賑災。此外，熊本縣也會在每年大台南旅展設攤推廣，熊本縣超人氣吉祥物「熊本熊」今年更在台灣燈會快閃應援。

在科技產業方面，台南市和熊本縣都有「台積電」進駐；木村敬表示，「台積電」進駐熊本注入新的產業活水，希望共同促進台南和熊本發展。黃偉哲則介紹台南產業優勢及推廣農特產、觀光。

黃偉哲說，透過主動出訪會晤，讓台南和日本城市開展多元化接觸與交流，建立友好關係，收穫真摯友誼，更有助台南國際宣傳及能見度，讓台南被看見。

熊本熊 黃偉哲

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