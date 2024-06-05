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端午連假台南市中西區遶境、慶典15場次 警：全力疏導

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
端午連假台南市中西區遶境、慶典多達15場次，市警二分局將派員交管全力疏導，圖為之前廟會遶境情形。記者黃宣翰／翻攝
端午連假台南市中西區遶境、慶典多達15場次，市警二分局將派員交管全力疏導，圖為之前廟會遶境情形。記者黃宣翰／翻攝

端午節連假也是古蹟廟宇各廟會慶典的好日子，期間台南市中西區遶境、慶典多達15場次，估計將湧進上千人，恐衝擊當地交通。警方今天說，除了與遶境廟宇、陣頭期前開會協調約法三章外，也規劃勤務全程交通疏導維持安全秩序，以降低交通衝擊。

據了解，在端午連假申請遶境路權計有5場次、廟會祭拜慶典宴客活動計有10場次。其中6月8日及6月9日有多場遶境活動，包括玉旨池王府謁祖進香、台中清水三太宮至沙陶宮進香活動、楊家太子財神爺廟會遶境大典、台南玉女宮入火安座開光遶境大典、台南李巡會進香，遶境路線遍布中西區各古蹟廟宇，預計上千人的參香人潮，對於中西區交通勢必造成影響，

台南市警二分局說，警方除了與遶境廟宇、陣頭期前開會協調約法三章外，也規劃勤務全程交通疏導維持安全秩序，以降低交通衝擊；此外，酒駕零容忍，針對提供酒精飲料場所及易生酒駕時間路段，加強酒駕取締絕不懈怠。

此外，台南市國際龍舟錦標賽系列活動，6月6日至6月10日，在安平區舉行，雖然不是在中西區舉辦，但重要聯外道路中華西路沿線可能出現臨時性車流，加上進入安平路的臨安鋼便橋工程仍持續施工，警方請民眾盡量避開上揭道路，行經該路段小心慢行，並將派員於沿線道路加強交通疏導，也請用路人遵守號誌及指揮，快樂出遊平安歸。

台南 遶境 酒駕

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