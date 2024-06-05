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台南繁殖許可發照冠全台…繁殖場歇業棄貓 遭疑執法漏洞
台南市有品種貓繁殖業者歇業後，將50多隻貓遺棄在民宅，髒亂不堪彷彿成了寵物煉獄，議員昨天質詢指此案凸顯市府對合法養殖場監管、執法機制漏洞，且台南繁殖許可證多達250家，數量居全台之冠，要求市府管控執照發放及監管業者。市長黃偉哲允諾會落實強化源頭管理、嚴格監督業者。
議員吳禹寰指出，北區1間民宅遭繁殖業者棄置50多隻品種貓，屋內髒亂不堪，動保團體獲報營救，發現不少貓咪嚴重生病，有些已死亡，追查發現這些貓來自合法特定寵物繁殖場，看到小貓的慘況令人難過。
吳禹寰說，台南今年核發250張寵物繁殖證照，高居各縣市之冠，流浪動物數量也居全國第1，市府呼籲領養代替購買，卻浮濫發照，恐讓領養代替購買淪為笑話，要求市府管制寵物繁殖業者的繁殖數量，更應追查淘汰的種犬、種貓去處。
農業局長李建裕回應，繁殖業者不當飼養品種貓致死，已依違反動物保護法移送台南地檢署偵辦，貓未依規定絕育也依動保法開罰5萬到25萬元不等，並函請中央修正特定寵物業歇業後的稽查辦法。
農業局指出，特定寵物業申請時皆依特定寵物業管理辦法等辦理，每年會查核寵物業者1次，動保處每2年也會辦理1次特定寵物業評鑑，落實寵物繁殖、買賣及寄養業管理，今年寵物業評鑑預定8月辦理；遊蕩犬部分，前年農委會委託成大調查估計約1萬1373隻，非全國最多。
黃偉哲說，對於寵物繁殖業會更積極處理，加強源頭管理、管控執照發放及嚴格監督業者。
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