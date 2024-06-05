台南繁殖許可發照冠全台…繁殖場歇業棄貓 遭疑執法漏洞

有民眾爆料，日前到雲林縣西螺鎮的一間小吃店消費，不僅沒有提供菜單，點了兩碗麵、一盤炒青菜和一份沙拉總共要價1680元，其中光是沙拉就要1280元，傻眼表示除了東西難吃，整個消費感覺也很差，引發熱議。

2024-06-04 16:24