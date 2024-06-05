北台南、嘉義 殯葬研議互惠

台南溪北地區與嘉義生活圈相近，白河區居民會使用嘉市殯葬所，嘉縣沿海民眾則用南市新營、鹽水的殯儀館，有台南市議員昨質詢建議市府可與嘉義縣、市政府合作做殯葬設施費用減免等；南市民政局長姜淋煌說，將與嘉市府研究互惠方案。

嘉義市府民政處長林家緯說，嘉義市殯葬管理所原本就負擔雲嘉嘉南地區的殯葬需求，尤其是嘉義縣和嘉義市也開放部分名額提供其他縣市亡者火化，只要對民眾有利的互惠方式，都願意洽談。嘉義縣府民政處表示，縣民通常使用嘉市殯葬所、台南新營及鹽水的殯儀館，暫無立場提供互惠方案，會積極參與相關討論。

台南市議員王宣貿質詢說，大溪北地區與嘉義地區連結在一起，白河鄉親跑到嘉縣水上鄉的嘉市殯葬所辦喪事較近，嘉縣義竹鄉、布袋鄉親，到新營福園、鹽水壽園殯儀館較近，能否合作做相關減免，讓民眾更方便？姜淋煌答詢說，台南與嘉義兩地民眾都就近使用，將與嘉市府研究互惠方案、就實際使用需求做討論。

王宣貿也說，鹽水壽園殯儀館須提升使用率，且先前有喪家須自搭帳篷來當禮廳；姜淋煌指出，壽園沒有火化場，舉辦告別式後要送至新營或柳營火化，會再研議如何優化、提升使用率。