快訊

唐治平深夜現身淡水警分局派出所 領取亡母相驗證明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北台南、嘉義 殯葬研議互惠

聯合報／ 記者萬于甄黃于凡謝進盛／連線報導
台南溪北地區與嘉義生活圈相近，有市議員昨質詢建議研議殯儀館使用互惠措施。圖為新營福園外觀。記者謝進盛／攝影
台南溪北地區與嘉義生活圈相近，有市議員昨質詢建議研議殯儀館使用互惠措施。圖為新營福園外觀。記者謝進盛／攝影

台南溪北地區與嘉義生活圈相近，白河區居民會使用嘉市殯葬所，嘉縣沿海民眾則用南市新營、鹽水的殯儀館，有台南市議員昨質詢建議市府可與嘉義縣、市政府合作做殯葬設施費用減免等；南市民政局長姜淋煌說，將與嘉市府研究互惠方案。

嘉義市府民政處長林家緯說，嘉義市殯葬管理所原本就負擔雲嘉嘉南地區的殯葬需求，尤其是嘉義縣和嘉義市也開放部分名額提供其他縣市亡者火化，只要對民眾有利的互惠方式，都願意洽談。嘉義縣府民政處表示，縣民通常使用嘉市殯葬所、台南新營及鹽水的殯儀館，暫無立場提供互惠方案，會積極參與相關討論。

台南市議員王宣貿質詢說，大溪北地區與嘉義地區連結在一起，白河鄉親跑到嘉縣水上鄉的嘉市殯葬所辦喪事較近，嘉縣義竹鄉、布袋鄉親，到新營福園、鹽水壽園殯儀館較近，能否合作做相關減免，讓民眾更方便？姜淋煌答詢說，台南與嘉義兩地民眾都就近使用，將與嘉市府研究互惠方案、就實際使用需求做討論。

王宣貿也說，鹽水壽園殯儀館須提升使用率，且先前有喪家須自搭帳篷來當禮廳；姜淋煌指出，壽園沒有火化場，舉辦告別式後要送至新營或柳營火化，會再研議如何優化、提升使用率。

台南 嘉義 殯儀館

延伸閱讀

黃敏惠率團赴韓取經 嘉市年底將成立「區域設計中心」

嘉義朴子溪殘缺無名浮屍 6月5日解剖釐清死因

獅子會捐贈嘉縣紅十字會物資交通車 服務偏鄉

2024巴黎文化奧運台灣館 台南3組藝文團隊受邀演出

相關新聞

北台南、嘉義 殯葬研議互惠

台南溪北地區與嘉義生活圈相近，白河區居民會使用嘉市殯葬所，嘉縣沿海民眾則用南市新營、鹽水的殯儀館，有台南市議員昨質詢建議...

台南繁殖許可發照冠全台…繁殖場歇業棄貓 遭疑執法漏洞

台南市有品種貓繁殖業者歇業後，將50多隻貓遺棄在民宅，髒亂不堪彷彿成了寵物煉獄，議員昨天質詢指此案凸顯市府對合法養殖場監...

中年突失業 她職訓後開「逆境咖啡」背後藏洋蔥

58歲范碧麟曾歷經失業衝擊，後前往勞動部雲嘉南分署職訓，學習咖啡飲品調飲技能，後更與咖啡講師合開「逆境咖啡」，她更以自己...

避免公車過站被丟包 大台南公車APP智慧等車上線

民眾外出搭公車前招手，但常因交通路況複雜等因素，遭公車「丟包」過站不停，為提供更友善的公車服務，南市交通局大台南公車AP...

雲林斗六鐵路高架化評估歷經3任部長仍卡關 最新進度曝光

雲林縣斗六鐵路高架化可行性評估報告歷經3任交通部長仍尚未完成，民進黨立委劉建國下午發布新聞，指交通部長李孟諺說，尚未收到...

小吃店2碗麵1沙拉1炒菜1680元…顧客怨「頭好暈」 業者說明無標價原因

有民眾爆料，日前到雲林縣西螺鎮的一間小吃店消費，不僅沒有提供菜單，點了兩碗麵、一盤炒青菜和一份沙拉總共要價1680元，其中光是沙拉就要1280元，傻眼表示除了東西難吃，整個消費感覺也很差，引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。