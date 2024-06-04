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爭取輝達落腳 黃偉哲喊話：台南有最棒夜市

中央社／ 台南4日電

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，將在台灣設立第2個人工智慧AI超級電腦中心，地點還未確定，台南市長黃偉哲晚間在臉書發文表示，台南有完善AI產業基礎設施及最棒夜市

輝達下午在台北南港展覽館舉行全球媒體記者會，黃仁勳在記者會現場回答問題證實，輝達將在台灣設立第2個類似在高雄Taipei-1的AI超級電腦中心，不過地點仍未確定。

黃偉哲晚間在臉書（Facebook）以「黃仁勳執行長～台南有最完善的AI產業基礎設施！台灣最棒的夜市也在這裡」為主題發文為台南爭取。

黃偉哲表示，台南科學園區去年營收已超越新竹科學園區，成為全台第一；而晶片產業重鎮台南，從設計、製造到封裝，上游到下游分工完整，感謝台積電、GOOGLE、ASML等大廠持續加碼投資台南。

黃偉哲說，科技產業最重要的綠能，低碳轉型、打造企業永續競爭力，也是台南一直前進的目標，至112年為止，備案容量已達4.1GW，全台第一，也成為全台首個制定「低碳城市自治條例」的城市。

黃偉哲表示，市府團隊已陸續完成永康、安平2座再生水廠興建，加上今年底仁德再生水廠完工後，預計每日共可提供6.3萬噸再生水供南科園區使用。

黃偉哲指出，由台南市政府與中央合作經營的「沙崙智慧綠能科學城」，已匯集許多智慧綠能與資安廠商與機構，目前有許多研發項目與AI相關，包括智慧電網、綠能調度、運動科技、精準醫療、無人機與自駕車、晶片安全等開發，均已在運用AI進行最新技術開發。

黃偉哲也提到，科技產業背後，民生經濟當然也不缺席，台南人倒背如流的「大大武花大武花」，「最棒的夜市，歡迎您」。

夜市 黃偉哲

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