台南耗資近2億建新射擊場 教育部：願助經費讓場地再擴大
台南市體育公園的飛靶射擊場老舊且設施不足，市府決定在關廟區新建射擊場，教育部及市府官員昨前去考察，市府、民代爭取中央盡速核定市府提報計畫、給予更高額度補助經費；教育部次長張廖萬堅說，願意協助經費。
南市體育局長陳良乾說，2020年起積極尋覓合適設射擊場地點，考量射擊運動安全性及噪音問題，最終選址關廟森林公園作為預定地，為此2021年自籌380萬元辦理用地變更編定，將原有林業用地變更為特定目的事業用地，今年並投入4990萬元辦理水土保持工程，並擬具興辦事業計畫，以規畫作為射擊場使用，此外，市府今於上旬爭取射擊場新建工程經費1.9億元，為加速射擊場搬遷，更先行自籌1.9億元經費。
立委林宜瑾邀教育部次長張廖萬堅等人前往關廟考察射擊場新建工程，期盼中央盡速核定市府提報計畫，也爭取更高額度補助經費，以提供市民完善運動場地，可辦理全國性賽事，並積極培訓年輕射擊選手。
張廖萬堅、房瑞文指出，也期盼南市府能將關廟新建靶場再擴大，讓場地更完善，教育部願意協助經費。
體育局表示，感謝體育署上月24日優化公建計畫審查會議，先行同意南市射擊場新建工程1.9億元，其中體育署補助1億元、市府自籌9000萬元。
市長黃偉哲說，台南是台灣射擊運動發源地，且台灣射擊選手不論是在亞運或國際賽事上都有很好的成績，今年巴黎奧運也取得7席的參賽資格，只是南市體育公園射擊場在1978年設置，原有10米室內空氣槍靶場因占用國有地已拆除，現僅存2座室外飛靶場可供訓練使用，另考量體育公園射擊場所在腹地為市府設水質淨化廠預定地，且緊鄰「哈赫拿爾」森林步道，市府投入近2.5億元，預計2025年完成遷移。
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