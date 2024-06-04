餐飲缺工被迫縮短營業時間 雲林6業者徵才釋出近百職缺

餐飲服務業大缺工成常態，有餐飲業者因雇不到員工，為此增加公休日或改變營業時間，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心本周四為在地6家餐飲服務業者舉辦徵才活動，釋出近百職缺，包含部分工時與全職職缺，供求職民眾彈性選擇。

虎尾就業中心將於6月6日本周四上午10時辦理「萬粽一薪 職有為你」聯合徵才活動，現場釋出近百職缺。

近來餐飲業需人孔急，有業者因人手不足，被迫縮短營業時間，虎尾就業中心主任廖家偉表示，這次參與聯合徵才的廠商即以餐飲業為主。

參與徵才有有和德昌股份有限公司（麥當勞）、群品餐飲股份有限公司（石二鍋）、安心食品服務股份有限公司（摩斯漢堡）、老先覺功夫窯燒鍋、永濠食品行（德興滷肉飯），及和樂家居股份有限公司（HOLA）等6家廠商，另提供燦坤實業股份有限公司履歷代收服務。

徵才當天響應ESG環保永續，將免費提供30位民眾體驗再生布料粽子零錢包DIY活動。更多求才資訊請洽詢虎尾就業中心（05）6330422，或至台灣就業通網站http://www.taiwanjobs.gov.tw/。