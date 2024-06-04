快訊

無故不到片場、母親相驗失聯…唐治平狀態不佳 大愛新戲確定被換角

南下租房念書「每天最早到校」！89歲教育部退休官員 手寫碩士論文9萬字順利畢業

涉包庇應召站業者長達7年…松山分局2員警遭約談 分局晚間回應了

中年突失業 她職訓後開「逆境咖啡」背後藏洋蔥

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
58歲范碧麟（右二）曾歷經失業衝擊，與咖啡講師友人合開的「逆境咖啡」，背後正是自己打拚過往。圖／勞動部雲嘉南分署提供
58歲范碧麟（右二）曾歷經失業衝擊，與咖啡講師友人合開的「逆境咖啡」，背後正是自己打拚過往。圖／勞動部雲嘉南分署提供

58歲范碧麟曾歷經失業衝擊，後前往勞動部雲嘉南分署職訓，學習咖啡飲品調飲技能，後更與咖啡講師合開「逆境咖啡」，她更以自己力爭上游創業過往與外界分享，盼激勵更多人。

范碧麟與友人合開的這間「逆境咖啡」，位於台南市中西區樹林街二段，光聽名稱就讓人好奇，其實正是自己故事寫照。

原來，她50多歲時突然失業，一度心慌不知所措，後來整理心情前往勞動部雲嘉南分署職訓，學習咖啡飲品調飲技能，進而發現自己對飲品調製有極大熱忱，後更結識專業咖啡講師，因彼此志趣相投，毅然決定合作開店，55歲踏上創業之路迄今。

范碧麟說，堅持提供高品質食材原料給顧客是她的初衷，創業初期困難在於開發新產品須不斷持續學習，且資金也尚未到位，幸好透過南分署的職訓課程及「微型創業鳳凰貸款」協助，幫助她度過難關，也在南分署邀請講述創業歷程，並安排動態實作課程，希望以自己打拚過程，助有志者圓創業。

雲嘉南分署長劉邦棟說，為協助女性、中高齡者及設籍離島居民順利取得創業資金，開創事業，勞動部推動「微型創業鳳凰計畫」，協助發展微型企業、創造就業機會；並提供「微型創業鳳凰貸款」，緩解創業初期資金上的壓力，最高額度200萬元，不僅免保人、免擔保、低利率，享有前2年免利息，還有免費創業課程及顧問諮詢輔導陪伴機制，詳情可洽免費專線0800092957或上微型創業鳳凰網站https://beboss.wda.gov.tw查詢。

創業 勞動部 咖啡

延伸閱讀

好市多一款冰萃濾袋咖啡冷熱皆宜 眾網友分享私家沖泡法

每一口都濃郁！全家拿鐵升級「加整塊咖啡冰磚」 4款「變色冰杯」必收藏

首次最低工資諮詢會議 勞動部：預計6月召開

最低工資調漲4%起跳？ 勞動部六月中下旬召開首次諮詢會

相關新聞

雲林斗六鐵路高架化評估歷經3任部長仍卡關 最新進度曝光

雲林縣斗六鐵路高架化可行性評估報告歷經3任交通部長仍尚未完成，民進黨立委劉建國下午發布新聞，指交通部長李孟諺說，尚未收到...

中年突失業 她職訓後開「逆境咖啡」背後藏洋蔥

58歲范碧麟曾歷經失業衝擊，後前往勞動部雲嘉南分署職訓，學習咖啡飲品調飲技能，後更與咖啡講師合開「逆境咖啡」，她更以自己...

避免公車過站被丟包 大台南公車APP智慧等車上線

民眾外出搭公車前招手，但常因交通路況複雜等因素，遭公車「丟包」過站不停，為提供更友善的公車服務，南市交通局大台南公車AP...

小吃店2碗麵1沙拉1炒菜1680元…顧客怨「頭好暈」 業者說明無標價原因

有民眾爆料，日前到雲林縣西螺鎮的一間小吃店消費，不僅沒有提供菜單，點了兩碗麵、一盤炒青菜和一份沙拉總共要價1680元，其中光是沙拉就要1280元，傻眼表示除了東西難吃，整個消費感覺也很差，引發熱議。

南市繁殖場執照量全台第一 民代：領養代替購買淪笑話

台南市區1處飼養品種貓店面去年歇業後，業者將約50多隻貓丟到民宅不理，導致屎尿滿地彷彿變成煉獄，市議員吳禹寰今質詢說，此...

偏鄉校長請吃雞排捨不得吃原因曝光 牛排館連2年招待

雲林縣四湖鄉飛沙國中地處偏遠，鄉內無雞排攤也無牛排館，去年校長獎勵孩子吃雞排，竟有學生捨不得吃帶回家，消息曝光，引起各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。