中年突失業 她職訓後開「逆境咖啡」背後藏洋蔥

58歲范碧麟曾歷經失業衝擊，後前往勞動部雲嘉南分署職訓，學習咖啡飲品調飲技能，後更與咖啡講師合開「逆境咖啡」，她更以自己力爭上游創業過往與外界分享，盼激勵更多人。

范碧麟與友人合開的這間「逆境咖啡」，位於台南市中西區樹林街二段，光聽名稱就讓人好奇，其實正是自己故事寫照。

原來，她50多歲時突然失業，一度心慌不知所措，後來整理心情前往勞動部雲嘉南分署職訓，學習咖啡飲品調飲技能，進而發現自己對飲品調製有極大熱忱，後更結識專業咖啡講師，因彼此志趣相投，毅然決定合作開店，55歲踏上創業之路迄今。

范碧麟說，堅持提供高品質食材原料給顧客是她的初衷，創業初期困難在於開發新產品須不斷持續學習，且資金也尚未到位，幸好透過南分署的職訓課程及「微型創業鳳凰貸款」協助，幫助她度過難關，也在南分署邀請講述創業歷程，並安排動態實作課程，希望以自己打拚過程，助有志者圓創業。

雲嘉南分署長劉邦棟說，為協助女性、中高齡者及設籍離島居民順利取得創業資金，開創事業，勞動部推動「微型創業鳳凰計畫」，協助發展微型企業、創造就業機會；並提供「微型創業鳳凰貸款」，緩解創業初期資金上的壓力，最高額度200萬元，不僅免保人、免擔保、低利率，享有前2年免利息，還有免費創業課程及顧問諮詢輔導陪伴機制，詳情可洽免費專線0800092957或上微型創業鳳凰網站https://beboss.wda.gov.tw查詢。