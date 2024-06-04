黃敏惠率團赴韓取經 嘉市年底將成立「區域設計中心」

嘉義市長黃敏惠率團隊到韓國，今與首爾設計基金會交流，由首爾設計基金會執行長李炅暾、設計振興本部部長朴鎮培等人接待，參訪東大門設計廣場取經，雙方交流意見氣氛熱絡；市府表示，年底將在舊嘉義菸葉廠成立區域設計中心，挹注國際設計能量成為台灣設計磁場。

黃敏惠說，嘉義市推動十大旗艦計畫為城市轉型，其中文化新基地、西區大發展計畫，將在舊嘉義菸葉廠場域籌組「區域設計中心」，未來營運模式將參考首爾設計基金會運營東大門設計廣場模式，導入城市治理創新平台，凝聚雲嘉南地區青年設計人才。

黃敏惠說，嘉義市建城320年歷史，有超過6千棟木造房屋，2021年舉辦台灣設計展，成為帶領城市轉型重要契機，市府團隊將設計思維融入城市治理中，未來將運用木都升級、韓國交流等經驗，持續強化國際合作交流，讓全世界看見嘉義市「木都」之美。

首爾設計基金會執行長李炅暾說，韓國、馬來西亞都曾活化舊菸葉廠作為文化空間，但東大門設計廣場在眾多案例中獨樹一幟，成功主因在於「政策方針與基金會目標」，首爾市政府捐助設立首爾設計基金會，專責興建東大門設計廣場、促進設計產業發展。