曾開車衝進超商撞死店員…台南監獄受刑人畢典 重刑犯決心走正路

台南監獄進修學校今天與長榮大學管理學院舉辦聯合畢業典禮，47名受刑人重拾書本、順利通過考驗從高中部、大學部畢業，為蛻變重生做準備。

其中劉姓受刑人27歲時結婚生子不久因一時衝動，開車衝進超商撞死無辜女店員，因未與被害人達成和解、又當庭嗆法官，被依殺人罪判無期徒刑。已服刑13年如今已變得沈穩、因美術天份參加監外競賽已得獎10多次，他希望先報考南監工藝班，接受名師指導，他也與家人和解，且兩子跟父母相處融洽，而今自己高中畢業、大兒子就讀長榮大學，讓他對未來充滿希望。

劉2012年因不滿女友提分手，酒駕開車衝撞超商撞死女店員，在台南看守所、監獄服刑逐漸改變個性，發揮美術天分獲得藝文優良獎。他說，一直很後悔因為自己的衝動害死無辜人命，坐牢是他做錯該付的代價。

獄方表示，劉同學衝動犯殺人案遭判處無期徒刑，他並未因此沉淪消極，服刑中積極進取，有美術天份常協助監獄文康活動美宣佈置，今天畢業典禮會場也是他佈置的，將自身專長發揮淋漓盡致，創意無限，畢業時榮獲高中部藝文優良獎，也順利畢業，邁向嶄新的人生。

另一學士班沃姓畢業生，少年時誤入歧途出入監院所多次，又因毒品案被撤銷假釋處20多年重刑，入監之初萌生絕望念頭，後因家人不停支持鼓勵，轉念奮發向上，不但順利錄取彰化監獄高商部，更再接再厲考取南監學士班，更難能可貴以優異進取表現榮獲彰化縣教育局獎學金。

他說，南監讀高中不用學費，讀大學要繳學分費，當時因很想讀向姊姊開口，姊姊只說「就算沒錢也要賺給你讀書」，他很感動。如果有機會想繼續讀碩士。書中學到的很多知識都很有幫助。未來出獄希望開早餐店，用這幾年學的經營、管理知識，希望讓家人看到他的改變。

南監表示，南監樹德高中附設進修學校與長榮大學管理學院合作學士班，是很特別的學校，位於監獄內，學生也都是在監服刑收容人。今天是樹德進修學校第38屆國高中部、第4屆長榮大學學士班聯合畢業典禮，國中部15名、高中部23名及學士班9名畢業生。典禮由典獄長莊能杰、長榮大學校長李泳龍主持，邀請授課老師、外賓觀禮，黃光明老師對畢業生勉勵祝福，畢業生演出舞蹈及高唱「萍聚」向師長表達謝意。

台南監獄表示，統計南監到這學年畢業生國中部894名、高中部1047名及學士班50名，共計1991名，上千位莘莘學子從重新出發，回歸社會，當中有許多「浪子回頭金不換」感人故事，傳為佳話，「是實現矯正特別教化監獄學校化的具體展現。

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