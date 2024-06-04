避免公車過站被丟包 大台南公車APP智慧等車上線

民眾外出搭公車前招手，但常因交通路況複雜等因素，遭公車「丟包」過站不停，為提供更友善的公車服務，南市交通局大台南公車APP推出「智慧等車」功能，今由市長黃偉哲宣布上線，未來透過車聯網資訊傳輸，可主動提醒公車駕駛有人候車，減少公車過站不停等爭議。

黃偉哲表示，民眾搭公車已熟知下車前要按鈴，現在推出智慧等車按鈴，讓乘客在公車站牌等車時，可先按鈴通知駕駛，而駕駛員也能事先知道停靠站有民眾需要搭車，全面提升公共運輸服務品質，減少公車過站不停的狀況外，透過優化公車服務系統，希望讓市民踴躍搭乘。

交通局表示，大台南公車APP「智慧等車」功能共斥資369萬建置，經過1年多的開發和測試，第一階段以市區70路、橘9佳里─嘉義高鐵站及橘9-1等3公車路線先行，共114站位都可使用，後續將逐步推動至全市所有公車路線和站位。

交通局說，智慧等車功能可在大台南公車APP中，或掃描虛擬智慧站牌QRcode，點選要搭乘的路線和所在站位，按下「我要搭車」按鈕即可，另外，部分沿線共19處候車亭也有設置實體鍵盤，只要按下路線按鈕，就可透過車聯網的資訊傳輸，通知公車駕駛該站有人候車。

公共運輸處也提醒，智慧等車功能雖可雙向通知駕駛和乘客，不過仍屬輔助提醒功能，公車進站時，呼籲乘客仍務必記得招手搭乘，更為可靠。