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雲林斗六鐵路高架化評估歷經3任部長仍卡關 最新進度曝光

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林斗六鐵路高架化至今仍卡關，平交道塞車是不少通勤族的夢靨。圖／聯合報系資料照片
雲林斗六鐵路高架化至今仍卡關，平交道塞車是不少通勤族的夢靨。圖／聯合報系資料照片

雲林縣斗六鐵路高架化可行性評估報告歷經3任交通部長仍尚未完成，民進黨立委劉建國下午發布新聞，指交通部長李孟諺說，尚未收到雲林縣府修正計畫，已請交通部全力協助完成此案；縣府交通工務局回應，1月鐵道局召開研商會，不同意縣府就3處陸橋拆除新增臨時平交道，這是第14次被退回，若不新增臨時平交道可能會造成交通混亂，立委張嘉郡已邀鐵道局、台鐵、縣府6日現勘，提出對策。

劉建國今邀交通部長李孟諺、鐵道局長楊正君針對斗六市區鐵路高架化可行性評估報告進度討論，劉建國說，李孟諺會中指出，此案已歷經3位部長，被列為重大建設，去年9月25日交通部召開審查委員會審議，請雲縣府針對審查意見修正計畫，目前仍未收到縣府修正計畫。

李孟諺指出，1月16日鐵道局召開研商會，經會議討論原先無共識曲率半徑730公尺已達共識，另工程項目及經費編列估算、廣泛性經濟效益、臨時平交道及等議題，請雲縣府再檢討修正報告送交通部審查，他承諾交通部絕對全力支持斗六鐵路高架化。

劉建國表示，斗六市區鐵路高架化歷經前部長賀陳旦、林佳龍、王國才，再到部長李孟諺，今已請李孟諺全力協助，早日完成斗六鐵路高架化可行性評估報告。

縣府交通工務局長汪令堯表示，因應鐵路高架化，明德陸橋、內環陸橋、大學陸橋要打掉，增設臨時平交道，1月研商會議，交通部認為須取得台鐵同意，這是該報告第14次被退回、新增第64項意見，並非縣府不送報告。

針對研商會議意見，台鐵認為高架化7.1公里長路段有7個平面平交道，會增加養護、維運成本，要求縣府改採封閉繞道，但3處路段是市區主要幹道，封閉繞道勢必造成嚴重交通混亂，雙方至今未取得共識。

汪令堯說，立委張嘉郡得知，6日邀請鐵道局、台鐵、縣府現勘，討論是否一定要改道，縣府已準備替代方案，希望台鐵同意封閉車流量較小的平交道因應，讓可行性評估報告盡快通過。

民進黨立委劉建國（右二）今邀交通部、鐵道局針對斗六市區鐵路高架化可行性評估報告進度討論。圖／劉建國服務處提供
民進黨立委劉建國（右二）今邀交通部、鐵道局針對斗六市區鐵路高架化可行性評估報告進度討論。圖／劉建國服務處提供

交通部長 李孟諺 鐵路高架化 雲林

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