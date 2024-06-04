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雲林稻田倒伏農民搶收 縣府籲熟成再收割

中央社／ 雲林縣4日電
雲林縣近日進入一期稻作收成，但是5月底和6月初的豪雨造成部分水稻倒伏，農民擔憂農損更為嚴重出現搶收情況，雲林縣農業處4日呼籲農民切勿青割，還是要等熟成再收割，才不會影響收入和稻穀品質。中央社
雲林縣近日進入一期稻作收成，但是5月底和6月初的豪雨造成部分水稻倒伏，農民擔憂農損更為嚴重出現搶收情況，雲林縣農業處4日呼籲農民切勿青割，還是要等熟成再收割，才不會影響收入和稻穀品質。中央社

雲林縣近日進入一期稻作收成，但是上月底和本月初豪雨造成部分水稻倒伏，農民擔憂未來幾日降雨導致倒伏的稻子發芽，因此出現搶收，雲林縣農業處呼籲熟成再收割，避免影響收入。

根據雲林縣農業處統計，上月底和本月初的鋒面造成雲林縣一期稻作出現倒伏，水林、土庫和斗南等鄉鎮皆有通報災損

雲林縣農業處長魏勝德表示，近期雨勢大造成縣內約200多公頃稻米倒伏，各鄉鎮陸續回報災損，但若稻穀搶收，導致稻穀含水量高，也影響糧商、農會收購稻穀價格。

雲林縣農業處呼籲農民切勿青割（水稻未熟就收穫）、搶收，還是要等熟成再收割，才不會影響收入和稻穀品質。

雲林縣米穀公會說，上週連日降雨，虎尾地區部分稻田出現倒伏，中央氣象署預報未來幾日又有另一波鋒面接近，農民擔憂農損更為嚴重，因此出現青割和搶收的情況。

雲林縣米穀公會指出，目前稻穀濕度28度每百台斤新台幣960元，由於青割、搶收，稻穀的濕度過高，嚴重影響米的品質和烘乾速度，價格也有影響。

雲林縣糧商表示，自家碾米廠往年1天收500公噸，昨天爆量800公噸，工人加班烘乾稻穀。

農民指出，前幾天倒伏的水稻，如果再碰上下雨天，恐怕造成田區積水無法採收，為避免發芽導致災情擴大，趁著今天天氣放晴趕緊搶收。

災損 農民 雲林

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