小吃店2碗麵1沙拉1炒菜1680元…顧客怨「頭好暈」 業者說明無標價原因

有民眾爆料，日前到雲林縣西螺鎮的一間小吃店消費，不僅沒有提供菜單，點了兩碗麵、一盤炒青菜和一份沙拉總共要價1680元，其中光是沙拉就要1280元，傻眼表示除了東西難吃，整個消費感覺也很差，引發熱議。

一名女網友在臉書「爆料公社公開版」發文，透露日前踏進雲林西螺一家麵店用餐，一開始就問店家有沒有菜單，得到的答案是「沒有」。原PO當下心想「一個麵攤能多貴」，於是點了兩碗麵、一份沙拉和一份炒菜，結帳時發現金額要1680元。原PO貼出一盤沙拉的照片，指出光一盤沙拉就要1280元，怨道「霎那間頭好暈」。

從照片可以看出，沙拉的份量不大不小，裡面有幾隻蝦子、黃金魚卵、三色蛋等食材，不少網友看了議論紛紛，「盤子的價格沒算到，應該是裝沙拉的盤子價格1000」、「沙拉1280，等於說2碗麵加上1份炒菜也要400，好扯」、「1280？這個數字的意思是1份280嗎？」、「這280我都不買」、「其實可以打去消基會申訴，會針對這種店家稽核」。原PO也在留言區回應說自己原本想點三色蛋來吃，「老闆問要不要綜合沙拉，我就入坑了」。

原PO一併附上店家的Google評論，從中可見不少消費者都覺得食物的價格偏貴。根據《ETtoday新聞雲》報導，該家店的店名為「台南擔仔麵」，除了賣麵類等主食，也有販售日式料理和海產快炒。針對被顧客PO網評論價格太高一事，業者坦承，回憶當下確實沒有主動報價，但結帳時客人詢問必細數價格。業者表示麵店已經開了35年，由於海產品項均以當天採購的食材為備料，會受到季節、氣候等因素影響使得價格浮動，因此才沒有製作菜單，「未來仍舊會以無菜單模式經營」。