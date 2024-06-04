獅子會捐贈嘉縣紅十字會物資交通車 服務偏鄉

獅子會國際基金會捐助新台幣80餘萬元、仁義湖岸大酒店捐20萬元，購買全新物資交通車贈給嘉義縣紅十字會，今天在嘉義縣長翁章梁見證下交付，方便紅十字會人員服務偏鄉地區。

國際獅子會300E-1區總監梁滙榛與嘉義市蕙蘭獅子會、仁義湖岸大酒店今天在嘉義縣府舉辦物資交通車捐贈儀式，邀請翁章梁見證。

嘉義縣紅十字會長陳宏基說，他們服務的案家多數因位處偏鄉或交通不易，有了交通車穿梭在山、海巷弄，可將社會大眾捐贈的愛心物資，送到需要的家戶手中。感恩獅子會與仁義湖岸大酒店的愛心。

梁滙榛說，在各單共同努力下，向獅子會國際基金會（LCIF）申請經費84萬9750元，仁義湖岸大酒店董事長蔡惠櫻再捐助20萬元，共同捐贈紅十字會物資交通車。

翁章梁說，大家的愛心善行值得肯定與鼓勵，協助提升嘉義縣社會福利量能，為弱勢家庭提供更高品質的服務。