偏鄉校長請吃雞排捨不得吃原因曝光 牛排館連2年招待

雲林縣四湖鄉飛沙國中地處偏遠，鄉內無雞排攤也無牛排館，去年校長獎勵孩子吃雞排，竟有學生捨不得吃帶回家，消息曝光，引起各界送愛迴響，其中史迪克牛排總經理張福田邀請應屆畢業生到店吃牛排大餐，今年愛心不中斷，今招待32名畢業生大啖排餐，並致贈獎學金，成為學生畢業前的美好回憶之一。

四湖鄉位於雲林的風頭水尾之處，鄉內連一攤雞排攤都沒有，去年學生表現良好，校長陳昭龍依約請學生吃雞排作為獎勵，有學生捨不得吃，帶回家幫家人加菜。

消息曝光後，張福田主動邀約，招待學校應屆畢業生到斗六分店享用排餐，今年愛心持續，32名應屆畢業生今天到斗六店開心用餐。

有學生表示，平常少有機會到牛排館用餐，頂多到夜市吃牛排，但四湖沒有夜市，需要到外鄉鎮才有機會吃牛排，所以對於今天的午餐，同學都期待很久。也有同學表示，今天的用餐經驗非常難得，大家都很開心。

史迪克牛排執行總監陳盈憲表示，總經理張福田一直秉持回饋社會的心意，為讓孩子能夠盡情用餐，今天動用4家分店支援人力，協助桌邊服務，未來仍會持續這項愛心活動。