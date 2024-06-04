XBB施打意願低仍有銷毀 醫師：推動固定月份打新冠疫苗

疫苗施打兩樣情。新冠肺炎XBB疫苗全國接種率仍僅11%多，雲縣府3月銷毀27瓶、5月銷毀1瓶疫苗，反觀公費流感疫苗接種率百分百、肺炎鏈球菌疫苗更是民眾搶打。有醫師建議，政府掌握新冠流行期後，能固定在某些月份推動打疫苗，讓民眾養成施打習慣。

雲林3、4月共舉辦近百場社區Covid-19接種活動，5月上旬也已舉辦30多場次，這還不包括職場、校園、長照機構等地的接種活動，據了解，衛生單位人員出外勤已變成常態，沒出勤的時間還要一一打電話給社區高風險民眾，拜託出來接種疫苗。

只是如此XBB接種率仍難以提升，雲林光是3月已銷毀27瓶、5月銷毀1瓶疫苗，不過公費的流感疫苗接種率是百分百，肺炎鏈球菌疫苗更是民眾搶打，完全兩樣情。

台南有中大型的醫院採取隨到隨打，每天都有疫苗開瓶，醫師說，1瓶6劑，確實有時出現打不完情況，會詢問周邊醫護有無要接種，盡量不浪費。南市衛生局表示，因新冠疫苗解凍後效期短，僅1個月，不過4月的疫苗使用率達93.35%。

安南醫院家醫科主任蔡忠紘認為，流感疫苗或肺炎鏈球菌每年有固定施打時程，流感因好發期11月到隔年3月，會抓準流行之前開放打疫苗，新冠疫苗目前則以採購到貨後一批一批來打，民眾為此感到疲勞、反而提不起動機，希望政府端掌握新冠流行期後，未來能固定在特定月份，進行疫苗的推動，讓民眾養成打新冠疫苗的習慣。