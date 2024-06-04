嘉義市露天燃燒層出不窮 環保局架設全台最高AI利器

空汙是影響健康主要環境風險之一，嘉義市環保局去年接獲207件露天燃燒陳情案案，占空汙陳情案24.2%，不少人貪圖方便，就地燃燒樹枝葉、雜草及垃圾，環保局今年攜手有「嘉義101」之稱的福容voco酒店合作，在137公尺高頂樓架設全台最高的AI影像辨識攝影機，公私協力守護空氣品質。

市府環保局統計，去年露天燃燒陳情案件共207件，占空氣汙染陳情案件24.2％，多為家戶整理環境或空地，貪圖一時方便，燃燒廢樹枝葉、雜草及垃圾，其中北湖里、北新里、港坪里、頭港里及後驛里等地區較常發生，但稽查人員到場時都已燒盡，也難以找到行為人。

為強化露天燃燒稽查管制，市府環保局今年與擁有雲嘉地區最高樓的嘉義福容voco酒店合作，在頂樓制高點架設全台最高AI影像辨識利器，透過廣角巡弋及24小時連續監控，當AI影像辨識偵測到煙霧時，就會立刻通知稽查員第一時間前往處理，讓露天燃燒無所遁形。

福容飯店34層樓是136.2公尺，架在35樓是超過136.2公尺，設備架設高度約為137公尺，得知能為環境保護盡一份力，福容飯店欣然同意合作，今年5月中已在酒店頂樓架設1組AI影像辨識攝影機，盼有效監控市區露天燃燒事件，公私協力守護空氣品質與市民健康。