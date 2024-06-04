快訊

從衝組立委到佛系院長 韓國瑜的禪意能化解朝野對撞？

6月4日出生的丹麥雕塑家 半輩子投身中港民主運動

股后世芯是散戶怕的KY股 為何卻受亞馬遜貝佐斯青睞？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林環保稽查隊3月補人6月解編 議員：莊孝維？

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣議員蔡岳儒（右）質疑環保局解編稽查隊恐影響稽查量能。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣議員蔡岳儒（右）質疑環保局解編稽查隊恐影響稽查量能。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣環保局稽查隊今年3月經議會同意增編15人，6月卻全隊解編，將人力打散至各科，議員今質疑環保局把議員「莊孝維」，擔憂稽查量能受影響，環保局解釋，因新進人力專業不足，才打散人力到各科受訓，預計半年後將回歸稽查隊編制，這段時間各科輪值稽查業務，量能不受影響。

民進黨議員蔡岳儒今質詢表示，環保局反映稽查人力不足，今年3月議會不分黨派同意增編15人，6月卻將稽查隊解編，質疑將議員「莊孝維」（裝瘋賣傻）。

環保局長張喬維表示，議會同意增編人力後，地方屢次反映新進人員專業不足，所以才會打散人力回歸各業務科訓練，預估從入職到具備足夠的能力處理稽查業務，至少需要半年的時間，半年後將回歸稽查隊編制。

全台幾乎各地都有稽查隊，雲林縣環保局一年接獲陳情案件逾7千件，現在稽查業務回歸環保局各科，蔡岳儒憂心稽查會有空窗，且他接獲陳情，各科需輪值稽查，且須簽署同意書，他質疑加班時數超過勞基法規定14小時，也擔心輪班制會影響本職業務。

張喬維解釋，稽查隊本來就是臨時編組，從各科室的人員組織而成，扣除已解編的委外人員，有15名人力，議會同意新增15人後，未來回歸稽查隊人力有30人。至於輪班時數都依照勞基法及相關規定辦理。

雲林縣議員蔡岳儒質疑環保局解編稽查隊恐影響稽查量能。記者陳雅玲／攝影
雲林縣議員蔡岳儒質疑環保局解編稽查隊恐影響稽查量能。記者陳雅玲／攝影

人力 環保局長 議員

延伸閱讀

民眾棄置垃圾誇張行為全都錄 屏東環保局祭科技執法無所遁形

國慶焰火在雲林…地點待韓國瑜拍板 內政部要求「3大缺失」勿再犯

高人氣「財神粽」平安又開運 雲林弱勢家庭有口福

苗市南苗市場烏骨雞藥物殘留過量 源頭雲林養雞場罰3萬

相關新聞

雲林環保稽查隊3月補人6月解編 議員：莊孝維？

雲林縣環保局稽查隊今年3月經議會同意增編15人，6月卻全隊解編，將人力打散至各科，議員今質疑環保局把議員「莊孝維」，擔憂...

黃偉哲同框「我的婆婆2」蘇晏霈 預購600箱芒果搶空

台南著名的愛文芒果再過約10天進入產期，市長黃偉哲昨晚同框台劇「我的婆婆怎麼那麼可愛2」演員蘇晏霈，直播推薦台南精品芒果...

2024巴黎文化奧運台灣館 台南3組藝文團隊受邀演出

2024夏季奧運7月26日至8月11日將在法國巴黎舉行，今年主辦城市巴黎也特別聚焦「文化奧運」，台南市議員王宣貿今質詢指...

國慶焰火首度在雲林 縣府總動員

國慶焰火首度要在雲林施放，地方高度關注施放地點，以虎尾高鐵特定區、西螺大橋呼聲最高，內政部常務次長吳堂安昨至高鐵特定區會...

長庚嘉縣設「速凍工廠」 董座：供餐全台長庚醫療體系

嘉義縣政府持續招商，研發與製造醫療器材的商長庚醫學科技公司前年標得5381坪馬稠後產業園區後期土地，將投資35億元興建全...

麻將會館、棋牌社合法掩護非法？ 台南近5年賭博案增4成

警政署統計，台南近5年來賭博案件變動率上升41.2%，市議員蔡筱薇今質詢時，質疑棋牌社、麻將會館、休閒會館恐有合法掩護非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。