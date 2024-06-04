雲林環保稽查隊3月補人6月解編 議員：莊孝維？

雲林縣環保局稽查隊今年3月經議會同意增編15人，6月卻全隊解編，將人力打散至各科，議員今質疑環保局把議員「莊孝維」，擔憂稽查量能受影響，環保局解釋，因新進人力專業不足，才打散人力到各科受訓，預計半年後將回歸稽查隊編制，這段時間各科輪值稽查業務，量能不受影響。

民進黨議員蔡岳儒今質詢表示，環保局反映稽查人力不足，今年3月議會不分黨派同意增編15人，6月卻將稽查隊解編，質疑將議員「莊孝維」（裝瘋賣傻）。

環保局長張喬維表示，議會同意增編人力後，地方屢次反映新進人員專業不足，所以才會打散人力回歸各業務科訓練，預估從入職到具備足夠的能力處理稽查業務，至少需要半年的時間，半年後將回歸稽查隊編制。

全台幾乎各地都有稽查隊，雲林縣環保局一年接獲陳情案件逾7千件，現在稽查業務回歸環保局各科，蔡岳儒憂心稽查會有空窗，且他接獲陳情，各科需輪值稽查，且須簽署同意書，他質疑加班時數超過勞基法規定14小時，也擔心輪班制會影響本職業務。