黃偉哲同框「我的婆婆2」蘇晏霈 預購600箱芒果搶空
台南著名的愛文芒果再過約10天進入產期，市長黃偉哲昨晚同框台劇「我的婆婆怎麼那麼可愛2」演員蘇晏霈，直播推薦台南精品芒果禮盒，600箱迅速熱銷一空，為台南即將到來的「芒果熱」系列活動開出紅盤。
台南愛文芒果素有「夏日紅寶石」美稱，產量居全台之冠，市府農業局初步統計，今年預估收穫面積6864公頃，總產量6萬1900噸，較去年6945頃、產量約8萬9000噸，減產近3成，但果粒普遍飽滿賣相佳，許多攤商日前都已到產地搶單。
黃偉哲昨晚同框台劇「我的婆婆怎麼那麼可愛2」演員蘇晏霈，網路直播推薦台南精品芒果禮盒，過程中黃、蘇兩人妙語如珠，炒熱氣氛，蘇晏霈的明星光環加上黃偉哲叫賣農產功夫帶動買氣，預購的600箱更提早完售。
黃偉哲表示，因南部充足光照，以及特有的白堊土質，孕育出口感細緻、酸甜多汁、香氣濃郁的愛文芒果，被稱為「夏日紅寶石」；去年到韓國直播平台販售台南芒果3公噸瞬間秒殺，可見海外消費者對台南芒果的喜愛。
農業局長李建裕表示，2024台南國際芒果節將於本月22、23日在走馬瀨農場開幕，6月23日起各周末陸續在南化、玉井、大內、楠西、官田、左鎮等都有產地活動舉辦，即日起並與iRent推出芒果節專屬優惠，於 iRent App輸入「一起吃芒果」，可領取台南限定汽車30分鐘折抵券8張，領取後30天內可使用，歡迎全國民眾規劃畫旅遊台南，買芒果、吃芒果冰，品嘗「台南甜」。詳細資訊請見台南國際芒果節FB粉絲專頁https://www.facebook.com/mangotainan
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言