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黃偉哲同框「我的婆婆2」蘇晏霈 預購600箱芒果搶空

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南愛文芒果素有「夏日紅寶石」美稱，相關系列果飲糕點產品，呈現誘人的「台南甜」。圖 ／台南市政府農業局提供
台南愛文芒果素有「夏日紅寶石」美稱，相關系列果飲糕點產品，呈現誘人的「台南甜」。圖 ／台南市政府農業局提供

台南著名的愛文芒果再過約10天進入產期，市長黃偉哲昨晚同框台劇「我的婆婆怎麼那麼可愛2」演員蘇晏霈，直播推薦台南精品芒果禮盒，600箱迅速熱銷一空，為台南即將到來的「芒果熱」系列活動開出紅盤。

台南愛文芒果素有「夏日紅寶石」美稱，產量居全台之冠，市府農業局初步統計，今年預估收穫面積6864公頃，總產量6萬1900噸，較去年6945頃、產量約8萬9000噸，減產近3成，但果粒普遍飽滿賣相佳，許多攤商日前都已到產地搶單。

黃偉哲昨晚同框台劇「我的婆婆怎麼那麼可愛2」演員蘇晏霈，網路直播推薦台南精品芒果禮盒，過程中黃、蘇兩人妙語如珠，炒熱氣氛，蘇晏霈的明星光環加上黃偉哲叫賣農產功夫帶動買氣，預購的600箱更提早完售。

黃偉哲表示，因南部充足光照，以及特有的白堊土質，孕育出口感細緻、酸甜多汁、香氣濃郁的愛文芒果，被稱為「夏日紅寶石」；去年到韓國直播平台販售台南芒果3公噸瞬間秒殺，可見海外消費者對台南芒果的喜愛。

農業局長李建裕表示，2024台南國際芒果節將於本月22、23日在走馬瀨農場開幕，6月23日起各周末陸續在南化、玉井、大內、楠西、官田、左鎮等都有產地活動舉辦，即日起並與iRent推出芒果節專屬優惠，於 iRent App輸入「一起吃芒果」，可領取台南限定汽車30分鐘折抵券8張，領取後30天內可使用，歡迎全國民眾規劃畫旅遊台南，買芒果、吃芒果冰，品嘗「台南甜」。詳細資訊請見台南國際芒果節FB粉絲專頁https://www.facebook.com/mangotainan

台南芒果再過約10天進入產期，均已完成套袋準備採收。圖 ／台南市玉井警分局提供
台南芒果再過約10天進入產期，均已完成套袋準備採收。圖 ／台南市玉井警分局提供
台南市長黃偉哲（中）同框「我的婆婆2」演員蘇晏霈（右）， 直播預購600箱芒果搶購一空。圖 ／台南市政府農業局提供
台南市長黃偉哲（中）同框「我的婆婆2」演員蘇晏霈（右）， 直播預購600箱芒果搶購一空。圖 ／台南市政府農業局提供

台南 網路直播 芒果

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