黃偉哲同框「我的婆婆2」蘇晏霈 預購600箱芒果搶空

台南著名的愛文芒果再過約10天進入產期，市長黃偉哲昨晚同框台劇「我的婆婆怎麼那麼可愛2」演員蘇晏霈，直播推薦台南精品芒果禮盒，600箱迅速熱銷一空，為台南即將到來的「芒果熱」系列活動開出紅盤。

台南愛文芒果素有「夏日紅寶石」美稱，產量居全台之冠，市府農業局初步統計，今年預估收穫面積6864公頃，總產量6萬1900噸，較去年6945頃、產量約8萬9000噸，減產近3成，但果粒普遍飽滿賣相佳，許多攤商日前都已到產地搶單。

黃偉哲昨晚同框台劇「我的婆婆怎麼那麼可愛2」演員蘇晏霈，網路直播推薦台南精品芒果禮盒，過程中黃、蘇兩人妙語如珠，炒熱氣氛，蘇晏霈的明星光環加上黃偉哲叫賣農產功夫帶動買氣，預購的600箱更提早完售。

黃偉哲表示，因南部充足光照，以及特有的白堊土質，孕育出口感細緻、酸甜多汁、香氣濃郁的愛文芒果，被稱為「夏日紅寶石」；去年到韓國直播平台販售台南芒果3公噸瞬間秒殺，可見海外消費者對台南芒果的喜愛。