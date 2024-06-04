2024巴黎文化奧運台灣館 台南3組藝文團隊受邀演出

2024夏季奧運7月26日至8月11日將在法國巴黎舉行，今年主辦城市巴黎也特別聚焦「文化奧運」，台南市議員王宣貿今質詢指出，台南被譽為文化古都，此次有3組在地藝文團體受邀前往演出，但地方卻鮮為人知，市府應協助宣傳，讓更多在地民眾認識台南文化軟實力。對此，文化局長謝仕淵回應，後續會進一步安排行前會，推廣台南藝文特色，讓世界看見台南。

文化局表示，文化奧運台灣館由文化部統籌規劃，以「自由之聲、島嶼風華、當代新藝、世界共融」為4大主題，台南3組藝文團隊「謝銘祐&麵包車樂團」、「林宗範／風中燈牽亡歌團」及「秀琴歌劇團」等受邀前往演出，給予在地藝文團隊的高度肯定。

文化局說明，3組台南藝文團體代表隊具有音樂、陣頭及傳統戲曲等不同類型，像是金曲歌王謝銘祐領軍的麵包車樂團，傳達台灣自由土壤所孕育出的音樂創作；後壁月琴師林宗範及風中燈牽亡歌團，以傳統樂音傳遞台灣重要民俗文化資產，音樂劇「勸世三姊妹」更轟動全台。

此外，秀琴歌劇團則以精湛技藝，呈現台灣傳統戲曲新編的當代樣貌，不僅顯示台南藝文發展精采多元性，今年更受邀在520總統就職典禮前慶祝演出，吸引老中青各世代前往觀戲。